Le Havre. Le prix des places au stade Océane fait débat

En football, le Havre (Seine-Maritime) n'est pas sur le podium de ligue 2… au niveau des affluences, à l'issue de la 11e journée. À ce petit jeu, c'est Lens qui est en tête. Le Havre est 7e avec 7 646 spectateurs de moyenne, depuis le début de la saison 2019-2020, sur une capacité commerciale de 15 000 places (le stade comporte 25 000 sièges). Quelles en sont les explications ? Les résultats du moment ? Les prix pratiqués au stade Océane ? La Fédération des supporters du HAC a écrit une lettre ouverte, le vendredi 18 octobre 2019, dans laquelle elle s'adresse notamment aux dirigeants du Havre Athletic Club, au sujet de la politique tarifaire du club. Le lendemain, elle a affiché une banderole sur le mur d'entrée du stade lors de la réception de Lorient. Son coup de gueule a commencé en début de saison. "On dénonce notamment le faible nombre d'entrées à un tarif dit populaire (10 euros). Seulement 600 sont mises en vente à chaque rencontre à domicile. Ces places à 10 euros trouvent rapidement preneurs. Les familles se rabattent sur des places à 15 euros, qui ne sont pas nombreuses non plus. Au-delà des 7 500-8 000 spectateurs, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre un billet à 31 euros. C'est ce que nous qualifions de tarif prohibitif. C'est une situation inacceptable", regrette Yann Simon, porte-parole de la Fédération des supporters du HAC, qui regroupe 1 200 personnes à travers plusieurs groupes de fans. Écoutez justement Yann Simon.

Depuis le début de la saison 2019-2020, l'anneau supérieur du stade Océane est fermé. Décision prise par les dirigeants du HAC pour regrouper le public dans le bas du stade. C'est pour qu'il y ait davantage de proximité et moins de trous d'air. Les spectateurs sont ainsi moins éparpillés.

Ce qui pose souci à Yann Simon, c'est la dynamique enclenchée depuis le début de la saison. Quasiment 2 000 supporters du HAC avaient assisté au stade Michel d'Ornano à Caen, le 30 août 2019, à la belle victoire des joueurs de Paul Le Guen. "Il y a eu ensuite une forte demande pour se rendre au stade Océane pour le match face au Paris FC. Sauf qu'au bout d'environ 8 000 places vendues, ceux qui voulaient acheter un ticket, étaient obligés de débourser entre 28 et 35 euros ".

Des rencontres entre les supporters et la direction du HAC ont eu lieu à plusieurs reprises. Mais le résultat est décevant, selon Yann Simon. "On s'est rendu compte que le club n'avait absolument pas envie de faire bouger les lignes. C'est comme ça. C'est le plan marketing défini par le club. Il l'assume".

Le HAC répond

Le club doyen a répondu à la Fédération des supporters du HAC à travers un communiqué sur son site officiel.

"Les abonnements lancés en juin passé et clôturés à la fin du mois d'août, permettent d'assister à tous les matchs de championnat pour 5€ par rencontre en tribune KOP et pour 7,20€ pour un enfant et un adulte en tribune Famille. Conscient des contraintes liées au pouvoir d'achat, le HAC a volontairement fixé ces prix au plus bas pour toucher le plus grand nombre.

Concernant le prix des places au match, le HAC propose des tarifs attractifs (à partir de 9€ pour les adultes et 7€ pour les -16 ans) disponibles jusqu'à quatre jours avant la date de la rencontre. Ces tarifs évoluent jusqu'au jour du match, favorisant les spectateurs qui anticipent leur venue et facilitent en conséquence l'organisation des matchs.

Le HAC a fait le choix de concentrer le public sur l'anneau du bas, permettant une cohésion, importante pour l'expérience et l'ambiance. Toutefois, pour augmenter le nombre de places dites populaires, sur la rencontre face à Châteauroux, le HAC a agrandi la catégorie 3 en proposant près de 700 places supplémentaires à 15€ (adulte) et 10€ (-16 ans), seuls 60 spectateurs avaient alors profité de cette nouvelle tribune.

Le HAC a mis en place depuis le début de saison des offres permettant aux fans comme aux spectateurs ponctuels de vivre les matchs plus intensément. Si le match et les émotions qu'il génère restent la principale motivation, le HAC souhaite à chaque rencontre proposer un contenu plus riche : concert, animations foot, offre large de restauration, zone enfant, et s'ouvrir à un public plus large.

Enfin, conscient des remarques de certains amoureux du club, le HAC poursuit sa réflexion et ses études pour augmenter l'affluence tout en satisfaisant le plus grand nombre. Le club et ses dirigeants ont d'ailleurs rencontré à plusieurs reprises les représentants de la Fédération des supporters, et continueront à le faire".