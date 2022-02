Le Havre. Les fumeurs vont-ils tousser ?

Fumer coûte de plus en plus cher. Le prix du paquet de cigarettes augmente d'environ 50 centimes d'euros, dès le vendredi 1er novembre 2019, en France. C'est la neuvième révision des prix depuis l'arrivée du gouvernement Macron en mai 2017. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement vise un paquet à 10 euros fin 2020, dans le but de réduire la consommation de tabac en France. Les Marlboro Red passent ainsi de 8,80 euros à 9,30 euros. De même, les Philip Morris atteignent 9,10 euros contre 8,60 euros. Au Havre (Seine-Maritime), nous sommes allés dans le centre-ville pour recueillir le témoignage de plusieurs fumeurs, pour avoir leur avis sur cette nouvelle hausse des prix.

Premier son Impossible de lire le son.

Cette augmentation du prix du tabac va-t-elle réduire le nombre de fumeurs ?

Deuxième son Impossible de lire le son.

Cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires : le tabac a fait 75 000 morts en France en 2015. Est-ce que l'argument de la santé pourrait inciter les fumeurs à jeter pour de bon leur paquet à la poubelle ?

Troisième son Impossible de lire le son.

D'après l'agence Santé publique France, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé de 1,6 million entre 2016 et 2018. Les pouvoirs publics attribuent ce recul à l'augmentation progressive du prix du paquet, au remboursement des substituts nicotiniques (patch, gomme) et à l'opération d'incitation à l'arrêt "mois sans tabac", organisée chaque année en novembre.

