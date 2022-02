Le Havre. Le Havre. Football (Ligue 2) : Ce qui cloche au HAC

Certes, le HAC possède la meilleure attaque du championnat (18 buts) et le meilleur artificier avec Tino Kadewere et ses onze réalisations. Certes, le HAC est, après Lorient, la 2e équipe la plus performante à l'extérieur avec onze points amassés en six déplacements, avant celui qui l'attend à Valenciennes, lundi 28 octobre 2019. Mais si les Havrais piétinent depuis cinq journées (3 n, 2 d), c'est aussi parce qu'ils affichent des lacunes. Tendance Ouest en soulève trois.

Une défense qui tâtonne

Malgré un Mathieu Gorgelin solide dans ses cages, le HAC a déjà encaissé treize buts. Seules quatre équipes en ont pris plus (Orléans, Paris FC, Rodez et Le Mans). Face à Lorient, la défense a une nouvelle fois montré des signes criants de fébrilité. Paul Le Guen avait pourtant redistribué les cartes, en préférant W. Coulibaly à Bese sur le côté droit, et en relançant dans l'axe Mayembo. L'ex-Grenoblois était sorti du onze après la victoire à Caen le 30 août, au profit d'Ersoy, dont les prestations terriblement décevantes lui ont logiquement coûté sa place de titulaire. Mais qui sait si le coach ne sera pas tenté de lui redonner rapidement sa chance. Car la charnière Mayembo-Camara, pourtant rassurante en août, a fait peur contre Lorient, la faute principalement à ce dernier, dont la responsabilité est engagée sur les deux buts.

Peu après l'heure de jeu, Le Guen a effectué un choix surprenant mais payant, en faisant descendre Pape Gueye d'un cran pour passer à trois derrière. " C'était lié à la fébrilité que je ressentais chez les défenseurs, explique-t-il. Même s'il est jeune, Pape a techniquement une valeur supérieure. Il est capable à travers des premières passes de donner une impulsion technique. C'est pour ça que je l'ai reculé. Il fallait faire autre chose parce que ça ne fonctionnait pas vraiment. "

Un manque de maturité

Avec une moyenne d'âge d'à peine 24 ans, le HAC présente le 3e effectif le plus jeune de L2, derrière Sochaux et Niort (voir ci-dessous). Cette jeunesse est-elle un handicap ? "Comparez les effectifs de Lorient et du Havre ! Lorient est une équipe plus mature que la nôtre, relève Paul Le Guen. On a des joueurs de 20 ans, des gars qui débutent en pro. On n'a pas la maturité technique, mais je pense que ça va venir. On va essayer progressivement de combler le retard. J'ai dit à certains joueurs que ce que j'ai vu contre Lorient ne me convenait pas. Je trouve qu'ils devraient faire preuve de plus de caractère. Mais ces jeunes ont du potentiel et Le Havre a vocation de les développer".

Du retard à l'allumage

Depuis le début de saison, le HAC est beaucoup plus dans la réaction que dans l'action. En onze matches, les Ciel et Marine ont en effet concédé l'ouverture du score à sept reprises. Une seule fois ils sont parvenus à s'imposer (Lens), quatre fois à arracher le nul (Ajaccio, Niort, Orléans, Lorient) et les deux autres fois, ils se sont inclinés (Châteauroux, Auxerre). À la sortie de la rencontre face à Lorient (2-2), et malgré la performance d'avoir réussi à remonter deux buts au leader, le capitaine Alexandre Bonnet ne pouvait masquer son dépit. "Ça fait une nouvelle entame catastrophique. On est plein de bonne volonté avant le match, on se dit plein de bonnes choses et au final, on prend un but au bout d'une minute, puis un deuxième sur une erreur défensive. On peut élaborer tous les plans, tous les systèmes, c'est difficile d'inverser la tendance. Il faut se remettre en question".

Valenciennes - HAC (12e journée de Ligue 2), lundi 28 octobre 2019 à 20 h 45.

Age moyen des équipes de L2 (source LFP)

Sochaux 22,9

Niort 23,2

HAC 23,8

Caen 23,9

Châteauroux 24,1

Valenciennes FC 24,3

Guingamp 24,5

Troyes 24,5

Orléans 24,7

Clermont Foot 24,7

Ajaccio 25

Lorient 25,1

Nancy 25,3

Lens 25,3

Rodez 25,5

Auxerre 25,8

Paris FC 25,9

Le Mans 25,9

Grenoble 25,9

Chambly 27,4

