Le Havre. Le HAC élargit son offre de billetterie

C'est une réponse à la grogne exprimée depuis le début de la saison 2019-2020 par la Fédération des supporters du Havre Athletic Club (Seine-Maritime), qui dénonce notamment le faible nombre d'entrées à un tarif dit populaire (10 euros) au stade Océane.

Le club de football du Havre a lancé, le mercredi 23 octobre 2019, un nouveau secteur, destiné au jeune public au stade Océane.

Voici le communiqué du club :

"Pour accompagner la demande croissante cette saison, et avec l'objectif constant de créer une atmosphère familiale et chaleureuse, le HAC élargit son offre en ouvrant une nouvelle catégorie de places, complémentaire à celles existantes, appelée 'catégorie 4' et destinée aux familles.

'UN ADULTE + UN ENFANT DE -16 ANS' : un adulte accompagné d'un enfant pourra donc accéder au stade Océane au tarif réduit de 13€ + 6€, jusqu'à 4 jours de la rencontre*.

À titre d'exemple, à partir de 38€, une famille composée de deux adultes et de deux enfants pourra assister à un match du HAC.

Plus l'achat est anticipé, plus les tarifs seront dégressifs :

· 13€ + 6€ à J-4 du match*

· 16€ + 7€ entre J-3 et J-1 du match*

· 18€ + 8€ jour de match*

Ce secteur, situé en tribune Ouest-Nord spécialement réservé à ce jeune public et leurs accompagnateurs, permettra d'augmenter le volume de places dites 'populaires', pour un soutien toujours plus fort à nos joueurs, et profiter de l'ambiance des amoureux Ciel & Marine.

* Prix pour un match de niveau grille tarifaire 3 (NANCY, GUINGAMP, CHAMBLY, AUXERRE, SOCHAUX)"

