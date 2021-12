Le Havre. Football : et si le HAC montait en 1ère division chez les filles et les garçons ?

La préparation

La préparation des filles du HAC Football (Seine-Maritime) a été bonne. Une avant-saison marquée par cinq victoires, dont un 7-0 contre Issy-les-Moulineaux et un 8-0 face à Orléans, pour une seule défaite. C'était face à une équipe de première division (2 buts à 1 contre Guingamp). À la tête de cette formation depuis deux ans, l'entraîneur Thierry Uvenard est satisfait de ses joueuses : "J'ai apprécié le sérieux et le travail des filles, mais ce qui m'embête ce sont les quatre buts encaissés en préparation".

Les objectifs

"Le président Volpe m'a donné trois saisons pour atteindre la première division féminine. À l'issue de la première année, le club est passé de la régionale une à la D2. La saison passée, on a raté de peu l'accession avec cette deuxième place. On est donc dans la dernière année. Je vais tout faire pour atteindre l'élite avec les joueuses, l'an prochain. Mais, attention, il faudra se méfier de Lille, Amiens, Nice ou encore Grenoble. Ce sont des formations dotées de structures professionnelles. Sachez que c'est un rêve du président Volpe de faire monter en première division, au printemps 2020, les deux sections du HAC : les filles et les garçons.

L'apport des recrues

Le HAC a recruté sept joueuses en vue de la saison à venir. Thierry Uvenard n'est pas surpris par les qualités techniques et le bon état d'esprit de ces joueuses. "Je pense notamment à la gardienne Constance Picaud, qui évoluait la saison passée à la Roche-sur-Yon. Elle a un niveau très intéressant."

Pratique. Le Havre-Nice, dimanche 8 septembre 2019, à partir de 15h, au stade Océane du Havre. Comptez 6 euros la place pour un adulte, 3 euros pour un enfant. Le parking est gratuit.

