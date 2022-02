Le Havre. Halloween : l'événement le plus terrifiant de l'année

Quand on rentre dans le magasin "Au Coty'llon" au Havre (Seine-Maritime), les indispensables de la fête recouvrent les 90 mètres carrés du magasin. À l'intérieur, il y a des perruques, des articles de décoration ou encore des déguisements pour se transformer, notamment en vue d'Halloween. Environ 2 000 références sont proposées par la patronne des lieux. "Au niveau de mon chiffre d'affaires, on peut comparer Halloween au jour de l'an et au 14 juillet. En tout cas, j'aime satisfaire les clients, peu importe leur budget. Ici, le panier moyen tourne autour d'une quinzaine d'euros", indique Annie Souquet, installée depuis une vingtaine d'années. Elle s'attend à la ruée dans son magasin lors de la semaine du 28 octobre 2019, grâce à cet événement situé dans un moment creux au niveau commercial, entre les vacances d'été et Noël. Halloween a toujours plu, selon Annie Souquet.

Annie Souquet Impossible de lire le son.

Pour l'occasion, "Au Coty'llon", au Havre, sera ouvert en journée continue les mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2019, de 10 h 30 à 19 h. Un magasin, qui propose moins 30 % sur les déguisements d'Halloween. Mais tout le monde n'achète pas un produit prêt à enfiler, comme le précise Annie Souquet.

Annie Souquet (deuxième son) Impossible de lire le son.

Halloween n'est pas une fête triste

Déguisements terrifiants et maisons décorées font partie de la fête. L'idée est de jouer à se faire peur… pour rire. Le plus intéressant dans cette tradition, pour les enfants, c'est la chasse aux bonbons. Ils passent de maison en maison pour réclamer des friandises. Selon la tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts, qui se déguisaient en monstres, pour venir visiter les vivants. Aujourd'hui, cette fête est très populaire dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou les États-Unis. Halloween, ça vient de l'ancien anglais "All Hallows Even" qui veut dire "la veille de tous les saints", car le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, une fête chrétienne pendant laquelle on célèbre tous les saints, suivie d'une journée de prières pour les morts le 2 novembre.

Le masque idéal pour faire peur aux voisins le jour d'Halloween ? - Joris Marin

A LIRE AUSSI.

Halloween : les grands classiques et les films d'horreur ont la cote

Orne : Halloween et ses déambulations de petits monstres

A Alençon, la tradition d'Halloween bien respectée!