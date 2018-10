Halloween : les grands classiques et les films d'horreur ont la cote

À l'approche de la fête d'Halloween, le mercredi 31 octobre 2018, les vendeurs de costumes ne désemplissent pas. C'est le cas des boutiques spécialisées aux abords de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), où enfants et adultes viennent chercher leur déguisement pour la traditionnelle chasse aux bonbons ou une soirée costumée entre amis.

Les clowns psychopathes à la mode

Comme chaque année, les grands classiques restent toujours aussi populaires. "On va avoir les sorcières, les zombies, les démons", détaille Kévin Phippen, responsable du magasin Festi à Barentin. Mais comme ses confrères et non moins concurrents, il note une tendance pour les déguisements liés aux films d'horreur populaires en ce moment. "Par exemple, on vend pas mal de costumes de nonne."

Quelques rues plus loin, chez Jour de fête, ce sont les clowns qui inspirent les clients. "C'est lié au film Ça", explique Nathalie Cotrez, la responsable. Une mode également remarquée chez Carnaval, à Rouen. "Le clown qui fait peur, Ça, avec le masque terrifiant, se vend très bien", confirme Virginie Revel, l'une des vendeuses. Cette année, les petits clowns terrifiants pourraient donc être nombreux à venir frapper à votre porte pour quelques bonbons.