Rouen. Hyper Escape Game, du nouveau au Donjon! [Publireportage]

Le Donjon de Rouen (Seine-Maritime) prend un nouveau virage. L'aventure historique de l'escape game se joue désormais en réalité virtuelle.

Un site remarqué

Dès 2017, le Donjon de Rouen fait parler de lui: premier site historique à accueillir un escape game. Le pari est gagné. Le petit Futé de Rouen classe Le Donjon parmi ses sites Coups de Cœur. Le donjon de Rouen a plus de sept siècles, il était la tour maîtresse d'un château construit par le roi Philippe Auguste au Moyen-Âge, après sa conquête de la Normandie. Ce site était stratégique, permettant de contrôler la population rouennaise et de repérer rapidement toute invasion par la Seine. Avec l'escape game, les codes d'un lieu de patrimoine sont cassés pour permettre à chacun de vivre une expérience historique.

Plus qu'un Escape Game

2019, une nouvelle étape est franchie. Le donjon n'attend pas pour innover et propose depuis début octobre un Hyper Escape Game dans lequel le virtuel se mêle au réel. Plongé en pleine guerre de cent ans, le visiteur est confronté à un scénario bien ficelé : les collections du Donjon de Rouen sont gérées par le "vieux Paul" quand celui-ci décède brutalement. Avant sa mort, il a rédigé une mystérieuse lettre. Elle doit permettre de sauver le patrimoine rouennais d'une vente à l'étranger. Mais la vente a lieu. Avant que la collection ne quitte Rouen, saurez-vous résoudre les énigmes?

Le parfait équilibre entre réalité et virtuel

Pour jouer, le visiteur se retrouve totalement immergé. Les décors et le scénario y participent évidemment. Mais le casque, concentré de technologies, y est pour beaucoup. Ce casque Oculus Quest permet de jouer en équipe (3 à 6 joueurs), sans fil et en se déplaçant de façon autonome. La définition de l'image est comparable à celle d'une PlayStation 3: une référence dans le domaine. Deux sociétés spécialisées dans la réalité virtuelle - Novelab et Elucid - ont participé à la conception et à la mise en place de l'aventure, pour que l'expérience soit parfaite!

Pour ne pas priver les visiteurs peu enclins à l'aventure, le donjon reste ouvert à la visite libre les week-ends de 10h à 12h.

