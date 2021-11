Rouen. À Rouen, des cours de marketing en réalité virtuelle à l'école de commerce Neoma

Des cours de marketing en réalité virtuelle, ça n'est pas de la fiction. L'approche existe depuis un an à l'école de commerce Neoma à Rouen (Seine-Maritime). Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, les étudiants de première année sont plongés dans l'univers d'une petite boutique de centre-ville de réparation de téléphone portable. La séance est dédiée à une étude de cas marketing, l'objectif des étudiants est de diagnostiquer et d'analyser les besoins de l'enseigne.

Ludique et concret

La disposition des lieux, les interactions entre le personnel et les clients, l'application retranscrit tout à 360°. "C'est un peu étrange au début mais on peut tourner la tête, regarder partout", raconte Sarah. "On est vraiment acteur, on se dirige vers les choses qu'on aime et après, on peut en débattre avec le professeur", poursuit Grégoire, l'un de ses camarades.

La manière d'enseigner est ludique, elle permet de capter très facilement l'attention des étudiants mais pas seulement, l'immersion permet aussi de mieux cerner les problèmes posés. "On va pouvoir faire des allers-retours très rapides entre la théorie et la pratique", indique Alain Goudey, leur professeur de marketing. Un cours innovant qui place Neoma à la pointe dans ce domaine. 400 étudiants avaient déjà pu en bénéficier l'an dernier.

