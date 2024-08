Près du Havre. Vintage Art Compagnie, une nouvelle salle de spectacle

Une nouvelle salle de spectacle vient de voir le jour sur la région du Havre. Le Vintage Art Compagnie a ouvert ses portes sur la zone commerciale de Gonfreville-l'Orcher en juillet. Plus qu'une salle de spectacle, ce lieu atypique accueille également un magasin de vêtements vintage (neuf et occasion) ainsi qu'un bar restaurant, le tout dans une ambiance années 50.

Célia Turgis Douguet est à l'origine de ce concept. Cette photographe profite du lieu pour proposer du relooking rétro et des shootings photo dans des décors années 20, années 50 et années 60 70. "J'ai voulu créer un endroit familial où on pouvait venir en famille autour d'un verre, d'une planche apéro et profiter d'un bon concert. Aussi, découvrir mes vêtements, mes créations et mon univers. Je fais du relooking et du shooting rétro, années 50. C'est un moment où les gens étaient plutôt heureux. C'était coloré. Moi je suis passionné par les films américains avec Marilyn Monroe et les voitures américaines de l'époque."

Bar restaurant

Dans la partie bar restaurant, c'est une petite restauration qui est proposée. Célia Turgis Douguet fait attention à la provenance de la nourriture. "Pour la viande, c'est du circuit court et les fromages, pour les planches apéro, viennent d'une ferme voisine, la ferme Dumesnil." C'est un menu à l'ardoise qui est proposé selon les arrivages du jour. L'établissement propose aussi une formule du midi, la "Petite pause vintage". "C'est pour les gens qui travaillent sur la zone ou qui font leurs courses. Ils peuvent manger pas trop cher et bon."

Salle de spectacle

C'est le point fort de l'établissement, une salle de spectacle de 205m² pouvant accueillir 190 personnes. Un espace où Célia Turgis Douguet a installé ses décors de shooting, et où il est aussi possible de s'installer pour y boire et manger.

"On y retrouve tous les samedis soir des musiciens en live. On va aussi proposer des soirées DJ les vendredis soir, les jeudis soir des quiz musicaux ou des karaokés, des apéros créatifs plutôt les mardis ou mercredis. On se retrouve autour d'une table, on prend un verre et on apprend à faire des créations artistiques." Des scènes ouvertes seront également organisées pour les jeunes artistes de la région havraise et une place devrait être faite à l'humour. "Pourquoi pas proposer un Vintage Comedy Club."

Célia Turgis Douguet ne manquant pas d'idées, l'établissement va organiser des rassemblements de véhicules anciens, des rassemblements de motards et organiser une fois par mois un défilé de pin-up.

Pratique. Vintage Art Compagnie - zone commerciale de Gonfreville-l'Orcher près d'Electro Depot - du mardi au jeudi de 10h à 23h, le vendredi de 10h à minuit et le samedi de 10h à 2h.