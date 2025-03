Val de Saire. Le Goéland 1937 : bientôt un nouveau restaurant face à la mer

Au beau milieu du Val de Saire, Pierre Jeanclaude, Camille Lecarpentier et Florian Hazet n'ont pas le temps de s'ennuyer. Le 26 février, l'équipe a reçu les clés du Goéland 1937, leur nouveau restaurant situé à Bretteville juste en face de la mer.

Trois mois de travaux au programme

L'ouverture de l'établissement est prévue "idéalement pour le début du mois de mai, dans la réalité je pense que ce sera un peu plus tard", explique Pierre Jeanclaude lors de notre rencontre mardi 18 mars. La raison de ce contretemps ? les travaux. Les trois restaurateurs aidés de leurs amis refont les locaux de A à Z. "Avant qu'on le reprenne, le bâtiment servait déjà de bar-restaurant, mais là nous voulions déjà le rafraîchir un peu mais aussi lui donner l'ambiance que nous aimons", expliquent les membres de l'équipe. L'ambiance en question c'est cet air de vacances, bonne humeur et simplicité, une ambiance que l'équipe a résumé en trois mots : "Bar-vagues-resto."

L'équipe n'a pas le temps de s'ennuyer. Des travaux sont prévus jusqu'à l'ouverture en mai.

Un bar déjà très attendu

L'équipe - qui était à la tête du Goéland 1951 à Réville jusqu'en octobre 2024 - a embarqué dans l'aventure les 23 000 fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. A son départ de Réville, une cagnotte de 10 000€ avait été ouverte, et remplie en un temps record au-delà de la somme demandée. Aujourd'hui, les habitués et les curieux attendent l'ouverture avec impatience.

"On a très souvent des messages de personnes qui nous demandent la date de l'ouverture, parfois même des gens passent à Bretteville au Goéland 1937 pour nous voir et discuter", confient les restaurateurs. La carte n'est pas encore tout à fait définie, "on peut déjà dire qu'on ne proposera que des produits frais, il n'y aura aucun congélateur, et autant que possible des produits locaux", remarque Pierre Jeanclaude.

Le Goéland 1937, 12 rue du Vieux Château, 50110 Bretteville. Ouverture prévue en mai 2025.