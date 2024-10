Réville. Changement de gérant pour l'emblématique bar-restaurant Le Goéland 1951 : que va-t-il devenir ?

Le bar-restaurant Le Goéland 1951 va changer de mains à Réville. L'établissement, installé dans un blockhaus à la pointe de Jonville dans le Cotentin, est géré en délégation de service public d'une durée de neuf ans, car il est installé sur le domaine public. La délégation a été renouvelée pour ce bar du bout du monde. Pierre Jeanclaude, qui assurait la gérance depuis 2016, va donc rendre le restaurant.

"Parfois, le chemin ne prend pas la direction que l'on aurait souhaitée, même si le cœur en avait rêvé autrement", écrit-il sur les réseaux sociaux. Il va tourner la page "pas avec amertume, mais avec le cœur rempli de gratitude pour tout ce que nous avons vécu ensemble". Il retient"bien plus qu'une aventure professionnelle", mais plus largement "une aventure humaine, marquée par des liens solides, des sourires partagés et des moments inoubliables".

Plus de jours d'ouverture et des taris moins élevés

"Le délégataire actuel a fait un excellent travail", retient le maire Yves Asseline. Lors de l'étude des offres faites pour choisir un nouveau gérant, Pierre Jeanclaude s'était porté candidat et n'a finalement pas été retenu. Le nouveau délégataire va être ouvert plus longtemps et les tarifs des consommations seront moins élevés. Son contrat commencera le 1er janvier 2025. Le nom Le Goéland restera, mais pas obligatoirement la date qui le suit, selon l'élu.