Cherbourg. L'équipe du Goéland 1951 va ouvrir un bar-restaurant à Cherbourg

"À Caen, nos copains nous demandent souvent ce qu'on vient faire à Cherbourg… Qu'ils viennent voir, il y a des choses à développer !" Pierre Jeanclaude et son associé Étienne Drancey, originaires de l'agglomération caennaise, ont débarqué sur la pointe de Jonville il y a trois ans, pour y exploiter le bar-restaurant du blockhaus, le Goéland 1951. Un petit bout de paradis, face à la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, qu'ils ont parfois sublimé dans des vidéos de promotion originales.

Des cocktails et des produits frais

Le duo se lance dans un nouveau défi. Jeudi 8 novembre 2018, il a récupéré les clefs de l'ancien restaurant La Cale, à deux-pas de la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville et de la rue de la Paix, réputée pour ses soirées festives. Plusieurs mois de travaux vont être nécessaires pour transformer le lieu, où rien n'a bougé depuis la liquidation de la précédente activité.

Dans un premier temps, le nouvel établissement ne sera ouvert qu'en soirée, dès l'heure de l'apéro et jusqu'à 1 heure. "Ce ne sera pas un Goéland bis, mais l'esprit sera le même : de bons cocktails, une petite carte avec des produits frais…" précise Pierre Jeanclaude. On devrait aussi retrouver une partie de l'équipe de Réville, qui pour le moment sont des saisonniers.

De l'animation au comptoir

Le patron promet d'ailleurs "un véritable échange entre l'équipe et la clientèle", avec de l'animation derrière le comptoir. Pour étoffer les soirées, des concerts, des représentations théâtrales, une piste de danse, etc : les idées sont nombreuses. Le mobilier, la déco… Tout sera revu, du sol au plafond. "Nous aimerions aussi créer un préau devant l'établissement" ajoute le nouveau co-gérant qui fonde beaucoup d'espoir sur "l'emplacement, la taille et le potentiel de l'endroit".