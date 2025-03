[Photos] Rouen. Le Comité des fêtes, "bar de copains", remplace le Vicomté

L'adresse était bien connue des noctambules rouennais. Mais le bar Le Vicomté, dans la rue du même nom, cherchait un repreneur et n'avait pas vraiment retrouvé sa pleine activité depuis la crise sanitaire du Covid. Depuis vendredi 14 mars, l'établissement a rouvert sous un nouveau nom, le Comité des fêtes, et s'est refait une beauté en seulement deux mois, sous l'impulsion d'une équipe d'investisseurs déjà bien implantés à Rouen, à l'image de l'un des cogérants, Pierre Guéret. "C'est vraiment un grand bar de copains, explique-t-il. Quelque chose qui s'inspire de la France des années 50, 60, jusqu'aux années 80."

La première ambiance est celle d'un bar à bières chaleureux et convivial pour prendre l'apéritif en toute simplicité. La décoration est très années 70 avec papiers peints à fleurs et tables en formica.

L'entrée, façon rue, amène vers la première ambiance du rez-de-chaussée, et permet d'accéder aux étages par une cage d'escalier massive et colorée dans laquelle pullulent les boules à facettes.

Chaque étage est organisé autour d'un bar avec une équipe dédiée pour servir les clients.

Quatre niveaux et quatre ambiances

Et il y en a pour tous les goûts avec des ambiances différentes sur chacun des quatre niveaux. Au rez-de-chaussée, le Comité des fêtes, façon bar à bières, détendu et convivial. Au premier étage, on retrouve le Comité de direction "pour déguster des champagnes ou du vin un peu plus premium dans une ambiance feutrée", précise Pierre Guéret. Au deuxième, la salle de jeux du comité, dans laquelle on retrouve flippers, baby-foot, billards ou fléchettes. Enfin au sous-sol, un club pour tous ceux qui souhaiteraient terminer la soirée en dansant. Ce lieu ouvrira dans un second temps, "d'ici quelques semaines", une fois la commission de sécurité passée.

Au deuxième étage, tous les classiques jeux de bar sont proposés : flippers, baby-foot, billards, fléchettes… Plusieurs tireuses à bières sont disposées et peuvent être mises directement à disposition des clients.

Il n'ouvrira que dans quelques semaines mais le sous-sol doit accueillir un club pour danser jusqu'à 2 heures du matin. Il renferme une caravane qui fera office de scène pour des DJ ou autres artistes.

Au premier étage, ambiance plus classe et plus feutrée au coin de la cheminée pour déguster des alcools plus premium et profiter d'une conversation.