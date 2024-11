Coutances. Dix bornes d'arcade et un flipper à vendre aux enchères

Le bar à thème et café l'Arc K'Fé de Coutances, dédié aux jeux d'arcade, est en liquidation judiciaire. L'ensemble des biens du café sont en vente aux enchères à Coutances, lundi 25 novembre. En plus du mobilier de bar, avec ses tables, ses chaises, sa caisse enregistreuse, différents objets plus insolites sont proposés à la vente.

Pour les amateurs de jeux vidéo, dix bornes d'arcade sont proposées entre 400 et 500€. Parmi les dessins des franchises qui décorent les bornes, il y a Final Fantasy VII, Star Wars, Les Simpson, ou Pac-Man. Le programme des bornes est conçu pour environ 2 000 jeux, ce qui laisse de quoi s'amuser.

La pièce maîtresse de la vente est un flipper Williams de 1995.

La pièce la plus rare de la vente est un flipper Williams de 1995. Il est estimé entre 1 200 et 1 500€. Il s'agit du modèle Jackbot, dont le thème tourne autour d'un casino intergalactique. "Pour estimer, on est assez aidé par notre base de données sur Interenchères, donc on retrouve des résultats chez d'autres confrères. On reprend aussi des informations parfois sur des sites de revente pour faire tout un faisceau d'indices et arriver à estimer ce matériel récent", explique Maître Eric Boureau, le commissaire-priseur. En tout cas, il y a une demande : "C'est le côté un peu vintage des flippers qui rappellent la mémoire des gens des années 90. En plus, ça a tout une esthétique, ça fait du bruit, de la lumière… Le flipper ça revient complètement à la mode, un peu comme le vinyle."

Il y a aussi un grand bonhomme Haribo jaune. De chaque côté, il est possible de stocker des paquets de bonbons. Il est estimé entre 200 et 250€. Un baby-foot est aussi à vendre entre 300 et 350€.