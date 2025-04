Calvados. La mairie de Deauville interdit les tongs et claquettes pour "préserver l'image chic de la ville"

Les tongs et claquettes à Deauville, c'est terminé ! La municipalité entend faire respecter "un standard vestimentaire conforme à son rayonnement international". Le maire a donc pris un arrêté drastique pour "maintenir l'image chic" de sa commune : les chaussures en caoutchouc et matières synthétiques sont désormais formellement interdites sur le "domaine public maritime" (comprenant la plage, les planches et la jetée), au nom de la préservation de l'image de la commune. Les espadrilles et nu-pieds en cuir restent autorisés, et même recommandés.

Dispositif opérationnel de contrôle

Des agents municipaux seront habilités à faire respecter cette nouvelle réglementation. Des panneaux officiels, libellés "chaussage correct exigé", seront systématiquement installés le long du littoral, matérialisant juridiquement le périmètre de cette zone de conformité vestimentaire.

Une justification administrative et culturelle

Cette décision répond à un double objectif : maintenir le prestige de la station balnéaire et garantir une expérience de haute qualité aux visiteurs. La Ville espère ainsi renforcer son image de destination prisée par une clientèle exigeante.

Sanctions et mise en application

Les contrevenants s'exposeront à un rappel à l'ordre immédiat et, en cas de récidive, à une évacuation pure et simple du périmètre réglementé. La municipalité ne transigera pas sur l'application stricte de cette nouvelle norme.

Portée symbolique et normative

Au-delà d'une simple mesure technique, cet arrêté constitue une réaffirmation des valeurs culturelles locales. La tenue de plage devient un marqueur de civilité et de respect des traditions locales. La municipalité souligne que seule la plage principale est concernée. Les plages et communes proches, comme Trouville-sur-Mer, demeureront "à chaussage libre".