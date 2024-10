Pont-d'Ouilly. A vélo, à pied ou en canoë, découvrez la course d'orientation

Au cœur de la Suisse normande, la base de loisirs de Pont-d'Ouilly propose plusieurs activités de plein air. Parmi elles, la course d'orientation, praticable en toute saison. En solo ou en équipe, votre mission sera de trouver les balises du parcours à l'aide d'une carte d'orientation, le plus rapidement possible. Au total, la base de loisirs dispose de neuf parcours, dont trois pédestres. Les amateurs de VTT trouveront aussi leur bonheur, à condition de ramener leur propre matériel, à travers un parcours découverte et un parcours extrême. L'expérience de la course d'orientation peut aussi se vivre à bord d'un canoë-kayak !

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Tarifs : à partir de 5€ par personne.