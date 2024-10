Loisirs. Affrontez vos amis dans un labyrinthe au Laser Quest de Dives-sur-Mer

Le Laser Quest de Dives-sur-Mer, c'est un labyrinthe de 500m2 qui s'étend sur deux niveaux. Equipé d'un harnais et d'un pistolet laser, tous les deux porteurs de cibles lumineuses, votre objectif sera de marquer le plus de points possible en tirant sur vos adversaires tout en évitant leurs attaques. Les tirs sont illimités et vous pourrez obtenir des bonus en allant toucher cinq fois d'affilée la mine cachée dans le labyrinthe. Le jeu peut opposer jusqu'à trois équipes dans la même partie, mais peut aussi être joué en mode individuel. Le Laser Quest de Dives-sur-Mer est ouvert tous les jours de 14h à 23h. Pour les tarifs, comptez 9 euros par personne la partie de 20 minutes, 15 euros les deux parties et 20 euros les trois.