Suisse normande. Enquêtez sur la soudaine richesse d'une voyante à la Ferme des Epis

A la Ferme des Epis, à Ouffières, la voyante Madame Irma change soudainement de train de vie. Nouvelle voiture, nouveaux bijoux et nouveau barbecue. Une soudaine richesse qui interroge ses voisins. Votre mission ? Percer le secret de la voyante avant son retour au camping ! Un scénario d'escape game élaboré par Lock Quest qui vous plongera dans une ambiance mystique le temps de 50 minutes. L'activité est à faire à deux ou trois personnes pour le prix de 50 euros et sur réservation. La Ferme des Epis organise également d'autres animations et peut vous accueillir sur plusieurs jours.

Pratique. Ouvert tous les jours, sur réservation. Tel : 02 31 93 66 87.