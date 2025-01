Près d'Alençon. Annie Hibon vit avec deux patients du centre psychothérapique de l'Orne

C'est un travail à temps plein. Depuis 3 ans, Annie Hibon est famille d'accueil pour le centre psychothérapique de l'Orne (CPO). Elle héberge deux patients du CPO d'Alençon chez elle, à Saint-Céneri-le-Gérei. Ils sont adultes, atteints de troubles psychiatriques et semi-autonomes. L'objectif est de les réadapter à la vie de tous les jours, et remobiliser les savoir-faire et savoir-être. "On a la personne à la maison en tout temps. Il faut l'aider dans son quotidien. Ça peut être de la douche jusqu'à l'habiller", illustre Annie Hibon. "J'ai un patient, lorsqu'il est arrivé au début, il avait beaucoup de pertes de mémoire donc il fallait tout lui expliquer et répéter ce qu'il faut faire au quotidien. Maintenant, c'est lui qui me dit parfois : 'Il faut faire ça'", sourit-elle.

Depuis le premier jour, les deux patients sont des membres à part entière de la famille Hibon. "Noël, le jour de l'An… Qu'est-ce qu'on fait pour Pâques ? C'est quoi nos prochaines vacances ? On prend des décisions tous ensemble, que ce soit mes enfants ou mes accueillis. Ça nous arrive de partir un week-end, et on prend tout le monde. Et pour mon patient qui est plus ancien, automatiquement on se demande s'il pourra nous suivre", détaille Annie Hibon.

Au moins cinq nouvelles familles nécessaires

Etre intégré à une famille est l'une des étapes importantes vers l'autonomie pour les patients. Mais ils n'y ont pas tous accès. Actuellement, il y a trois familles d'accueil sur Alençon et une sur L'Aigle. Il en faudrait au moins cinq de plus pour prendre en charge un maximum d'hospitalisés.

En principe, tout le monde peut devenir famille d'accueil à condition de résider dans un rayon de 40km des établissements de L'Aigle et d'Alençon et que le patient ait une chambre pour lui. "Il faut avoir envie de travailler de chez soi et avoir la fibre de recréer du lien social, car la plupart de nos patients sont dans l'isolement", souligne Coralie Boulland, infirmière au CPO. "Ça vient bousculer le quotidien. Vous acceptez d'accueillir un patient stabilisé certes, mais qui arrive avec son bagage de vie au milieu de la famille", ajoute Mickaël Lalonde, psychologue.

Les intéressés peuvent contacter le centre psychothérapique de l'Orne.

Pratique. Pour plus d'informations ou postuler : 02 33 80 71 00 ou briere.h@cpo-alencon.net.