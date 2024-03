Orne. Journée internationale des droits des femmes : entre inauguration, manifestation et bien-être

Vendredi 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Une célébration déclinée de multiples façons dans l'Orne.

Ainsi, à Argentan cette journée est marquée par la signature en mairie du "contrat local contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles".

A Alençon, la Halle des sports est renommée “Gymnase Alice Milliat”, du nom d'une ancienne sportive, féministe avant l'heure, née à Nantes et morte à Paris. L'après-midi des animations sont proposées par l'association culturelle Zone61, rue aux Sieurs, sur le thème "Femmes et sport" avec breakdance, débats, spectacle et goûter.

Attention cependant aux difficultés de circulation dans Alençon, car ce vendredi est aussi l'occasion d'un appel à un rassemblement à 18h devant la préfecture par le “Collectif du droit des femmes de l'Orne” afin de dénoncer les différences salariales qui persistent entre les hommes et les femmes. Ce rassemblement sera suivi d'une déambulation dans les rues de la ville pour le droit des femmes en France et à l'international.

Enfin, à L'Aigle, il faudra attendre samedi 9 mars. Le pôle animation organisera de 10h à 16h30 une “journée bien-être” pour permettre aux femmes de se laisser chouchouter entre massage, coiffure, maquillage, yoga du rire. Ce sera aussi la présentation de l'exposition “Les pionnières”. C'est gratuit et sans inscription.

