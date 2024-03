Rouen. Femmes et patronnes, elles ont trouvé les clés du succès

Entreprendre n'est pas réservé qu'aux hommes. Selon un rapport de BPI France, banque publique d'investissement, consacré à la place des femmes dans l'entrepreneuriat, 39% des entreprises individuelles créées en 2018 l'ont été par des femmes.

En 2024, dans l'agglomération de Rouen, le dynamisme entrepreneurial des femmes se confirme. Alors que la journée internationale des droits des femmes se profile (le 8 mars), voici trois aventures couronnées de succès.

Eva et Solène Lecoq

ont créé SOVA

Eva Lecoq, 26 ans, et sa sœur Solène, 32 ans, sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, aussi appelé SOPK. "Cette pathologie touche à peu près une femme sur sept", explique Eva. Elle se caractérise par divers symptômes : absence de règles, pilosité excessive, chute de cheveux, infertilité etc. "Lorsque nous avons été diagnostiquées, on a été confrontées à l'errance médicale." Comme il n'existe aucun traitement, Eva a commencé à prendre des compléments alimentaires afin de limiter les symptômes de sa maladie. Un jour, leur production s'est arrêtée. En en parlant à sa sœur Solène, celle-ci lui a lancé : "On devrait les refaire, ça n'existe pas en France." Alors, en 2022, elles ont créé SOVA, une start-up qui vise à soutenir les femmes touchées par le SOPK. Aujourd'hui, c'est à la fois un média consacré à ce syndrome et une boutique en ligne où des compléments alimentaires et des produits de bien-être sont en vente. Leur entreprise connaît un véritable succès. En 2023, leur chiffre d'affaires a atteint le million d'euros.

Marie Perrissoud

a lancé Rise & Shine

Il y a quatre ans, Marie Perrissoud, 39 ans, s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat. Après avoir été directrice commerciale dans le luxe à Paris, elle a créé Rise & Shine Coaching à Rouen. "C'est un accompagnement humain pour donner les moyens aux femmes de prendre leur place dans le milieu professionnel", précise-t-elle. L'un de ses objectifs est de "leur donner les ressources pour bâtir des stratégies commerciales qui leur ressemblent". Elle accompagne des cheffes d'entreprise qui viennent de se lancer et qui manquent de connaissances dans le développement d'une activité. Depuis la création de Rise & Shine Coaching, son chiffre d'affaires a été multiplié par quatre et frôle les 100 000 euros.

Audrey Ledée

a fondé l'agence Vinaly

Audrey Ledée, 38 ans, est marchande de vin à Rouen. En 2016, elle a fondé Vinaly, une agence de représentation de vignerons en Normandie. "Je suis le trait d'union entre le domaine viticole et les restaurateurs", décrit-elle. Après le confinement, elle a aussi créé un club, les apéros Madame, qui propose des moments de convivialité autour d'une thématique liée au vin. Selon elle, "les femmes n'osent pas franchir la porte d'une dégustation de vin".

Avant de se mettre à son compte, Audrey est passée par l'Iscom, l'école du vin de Bordeaux, puis a travaillé pour une école de cuisine à Paris. N'ayant pas apprécié la vie parisienne, elle a décidé "de revenir dans ma Normandie natale". Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Vinaly dépasse les 100 000 euros.