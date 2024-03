Société. Journée internationale des droits des femmes : "la situation empire en Afghanistan " selon l'Alençonnaise Chela Noori

Vendredi 8 mars est la "Journée internationale des droits des femmes". Des droits qui sont bafoués dans de nombreux pays, particulièrement par les Talibans en Afghanistan. Rencontre avec Chela Noori, l'Alençonnaise qui préside l'association "Afghanes de France".

Sur place, entre le froid intense de l'hiver et la famine, les Talibans avaient déjà interdit aux jeunes femmes d'étudier. Désormais, ils leur interdisent même d'avoir un téléphone, car selon eux, cela leur donne accès à Internet, à l'éducation, et donc les pervertit… "Les femmes n'ont le droit de consulter que des médecins femmes, jamais de médecins masculins, mais comme les femmes n'ont plus le droit à l'éducation, plus aucune femme n'est formée à la médecine", déplore Chela Noori qui dénonce aussi les mariages forcés. "A 14 ans, des adolescentes sont mariées de force à un proche de leur famille, quand ce n'est pas à un vieux Taliban. Les femmes Afghanes ont encore juste le droit de respirer."

Depuis deux ans et demi, l'association "Afghanes de France" aide comme elle peut des femmes afghanes seules qui ont des enfants, en finançant sur place l'achat de nourriture. "On croule sous les demandes alimentaires, désormais y compris de la part d'hommes, alors que nos relais sur places sont malmenés. Notre chef de mission a été battu par les Talibans et nos activités sont sous surveillance", explique Chela Noori. "Trente millions d'Afghans meurent de faim et du manque d'eau, il fait -10°C et les enfants décèdent sur le chemin de l'hôpital." Depuis l'été dernier, le pays a aussi subi dans la région d'Erat quatre tremblements de terre supérieurs à six sur l'échelle de Richter, faisant des centaines de morts, mais les Talibans ont interdit la diffusion de photos de ces sinistres. "Il faut faire comme si tout allait bien. Pourtant, l'Afghanistan était un pays riche avec du pétrole et des minerais, mais les Talibans ont tout bradé aux Chinois", déplore la présidente de l'association.

Ecoutez ici Chela Noori: Impossible de lire le son.

Samedi 16 mars à 18h30, dans l'amphithéâtre du lycée Marguerite de Navarre à Alençon, l'association "Afghanes de France", le planning familial et l'association "La Cimade" organiseront une soirée-conférence avec buffet afghan. De grands reporters seront présents : Dorothée Olliéric, Alain Mingan, Margaux Benn, mais aussi Hamida Aman, qui a fondé Radio Begum pour tenter d'instruire les femmes Afghanes, et Pierre Haski, président de "Reporters sans frontières". Enfin, des témoignages vidéo de femmes en Afghanistan seront diffusés.

Soirée au prix de 20€ au profit des femmes afghanes, sur réservation : 06 09 32 79 75 ou associationafghanesdefrance@gmail.com