Solidarité. Une collecte au profit des jeunes placés à la Maison d'enfants à caractère social d'Alençon

Certains sont venus apporter des vêtements, d'autres ont donné des jouets ou des jeux de société. Vendredi 28 février, une collecte solidaire au profit des jeunes placés à la Maison d'enfants à caractère social (MECS) d'Alençon était organisée dans la galerie marchande du centre Carrefour de Condé-sur-Sarthe. "Nous sommes un groupe d'élèves en formation d'employé commercial et la région nous a demandé de mener un projet fédérateur, explique Manuela Zamarreno, l'une des organisatrices de l'événement. Personnellement, c'est une cause qui me tient à cœur. Si on peut apporter un peu de bonheur aux enfants placés, autant le faire", poursuit-elle.

Des objets en tous genres

Après avoir fait ses courses, Cécile Maillard s'est arrêtée pour donner deux bouteilles de gel douche. "Si mes enfants avaient été dans cette situation, j'aurais aimé que les gens donnent quelque chose", confie-t-elle.

L'opération, qui s'est déroulée tout au long de la journée, a rencontré un franc succès. "On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Vers 11h30, on avait déjà plusieurs cartons remplis", se réjouit Benjamin Vounikoglou, membre du projet. Au total, plusieurs dizaines de personnes sont venues donner leurs objets en tous genres.