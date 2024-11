Solidarité. A Alençon, le plein de courses pour 10 euros pour les étudiants

Un "grand soulagement pour les étudiants". C'est par ces mots qu'Estelle L'hermitte, étudiante infirmière en troisième année à Alençon, décrit le nouveau dispositif mis en place par le collectif d'urgence. "C'est une grande aide pour nous car on mange souvent mal. Le midi, je suis parfois obligée de sauter le repas", confie la jeune femme.

Pour permettre aux étudiants de manger à leur faim, le collectif d'urgence et son épicerie sociale ont répondu à un appel à projets lancé par l'Etat et la préfecture de l'Orne. "C'est une grande joie de savoir que notre projet a été retenu, confie Mélanie Vasseur, directrice du collectif d'urgence. Il y a de plus en plus d'étudiants en situation de précarité. L'idée, c'est aussi de leur permettre de manger des produits sains", poursuit-elle.

Des produits locaux ou Nutri-Score A et B

Dans le rayon réservé aux étudiants, il y a de quoi varier les repas. Grâce à son partenariat avec Orne Terroirs, son jardin de l'espoir et sa conserverie, l'association s'efforce de proposer des produits sains. "Aujourd'hui, on connaît l'impact de l'alimentation sur la santé, explique Mélanie Vasseur. On a donc des soupes faites avec les légumes bio du jardin mais aussi des compotes et des haricots. On essaie de proposer des produits faciles à cuisiner", poursuit-elle. Les aliments plus industriels, comme les pâtes ou les barres de céréales, sont quant à eux garantis Nutri-Score A ou B.

Le dispositif s'adresse principalement aux étudiants boursiers de la Communauté urbaine d'Alençon. En présentant l'ensemble des justificatifs demandés, ils peuvent acheter la carte d'adhérent à l'épicerie sociale pour la somme de 10 euros. "La carte est directement créditée de 150 euros, explique Mélanie Vasseur. Elle peut être utilisée jusqu'à la fin du cursus universitaire de l'étudiant. Les non-boursiers peuvent aussi se la procurer, sur décision d'une assistante sociale", précise-t-elle.

Les étudiants concernés peuvent dès maintenant s'inscrire pour bénéficier du dispositif. Pour l'instant, celui-ci est mis en place pour une durée d'un an.