Alençon. Une centaine de jeunes sensibilisés à la sécurité routière

Certains n'ont pas encore l'âge de conduire seul mais cela ne fait rien. Mercredi 23 octobre, plus d'une centaine de jeunes âgés de 17 à 25 ans ont été sensibilisés à la sécurité routière au centre EPIDE d'Alençon, un Etablissement pour l'insertion dans l'emploi. "C'est une tranche d'âge qui gonfle les chiffres de la mortalité sur les routes, notamment dans l'Orne", explique Mickaël Guilmin, formateur au centre et organisateur de l'événement. En 2023, 23% des accidents corporels avaient été provoqués par les 18-24 ans contre 28,8% par les 25-45 ans, selon la préfecture du département.

Les forces de l'ordre sur place

Des pompiers, gendarmes et policiers étaient sur place pour animer les ateliers et notamment alerter sur les dangers de la consommation de produits stupéfiants. "Nos jeunes sont des personnes en manque de repères, glisse Mickaël Guilmin. Environ 90% d'entre eux ont connu l'échec scolaire ou un accompagnement pas forcément adapté. On est là pour les aider et leur faire passer ce message de prévention", continue-t-il.

Certaines personnes du centre EPIDE sont issues de quartiers sensibles. Cette journée était aussi l'occasion pour eux de briser la glace et d'échanger sans tabou avec les forces de l'ordre. "Ça permet de moins les appréhender et d'en apprendre plus sur leur métier. On oublie souvent qu'ils sont là pour la sécurité avant tout", confie Lili Filoche, 17 ans.

Le témoignage de Lili Filoche, 17 ans Impossible de lire le son.

Des simulateurs "impressionnants"

D'autres professionnels ont proposé aux jeunes d'essayer plusieurs simulateurs, dont un simulateur de choc lancé à 4 km/h. "C'est étonnant car la tête avance facilement de 10 centimètres", témoigne Lucas Boileau, qui est monté sur la machine.

De son côté, Lili Filoche a testé un simulateur de tonneaux. "J'ai déjà vécu un accident avec des tonneaux et c'est hyper ressemblant. Ça tourne beaucoup et ça donne envie de vomir, c'est vraiment impressionnant", confie la jeune femme. "C'est un bon exercice pour montrer l'importance de la ceinture de sécurité", poursuit-elle.

D'autres jeunes de la Mission locale ou du centre de formation AFPA d'Alençon ont également été invités à participer à cette journée.