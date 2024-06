Sécurité routière. Un simulateur de conduite pour former les futurs ambulanciers du CHU de Caen

La Sécurité routière propose désormais une formation sur simulateur de conduite aux futurs ambulanciers du CHU de Caen. L'objectif : sensibiliser les apprentis aux risques de la conduite en situation d'urgence. "Le simulateur apporte un certain nombre de simulations qui permettent de mettre le conducteur en situation, explique le référent sécurité routière de la préfecture du Calvados, Pascal Biard. Il analyse les données en temps réel donc on peut par exemple étudier la distance de freinage en ligne droite en demandant au conducteur de freiner à un coup de sifflet. Ça lui permet d'apprendre à se connaître", développe-t-il.

Notre reportage sur la formation : Impossible de lire le son.

Un simulateur ultra-réaliste

Composé de trois écrans et d'un poste de conduite ultra-réaliste, le simulateur permet de confronter les apprentis ambulanciers à de nombreuses situations, comme la conduite sous l'effet de la somnolence ou encore l'apparition d'obstacles. Léo Mainard, 21 ans, a particulièrement aimé cette formation. "Ça permet de ne pas confondre vitesse et précipitation, de mieux anticiper ses courbes et de voir le gabarit du véhicule, confie le jeune homme. Je pense que c'est un très bon outil qui devrait être proposé dans toutes les formations de véhicules d'urgence", conclut-il.