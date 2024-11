Calvados. Prévention ou sanction : comment sensibiliser à la sécurité routière ? 

Jeudi 14 novembre, la préfecture du Calvados a choisi une méthode originale pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Ce jour-là, pas d'amende pour les conducteurs en infraction – mais une invitation à des ateliers pédagogiques près de Falaise pour rappeler l'importance du corridor de sécurité et prévenir les accidents impliquant les agents d'exploitation des routes. Au programme : lunettes de réalité virtuelle pour se glisser dans la peau des agents en intervention, simulateur de conduite pour tester les réflexes et ateliers sur les dangers des addictions. Un des conducteurs pris en flagrant délit en a fait l'expérience : "Entre une amende de 135 euros et ces ateliers de sensibilisation, le choix était vite fait. Le message est passé ! Ça va vraiment me pousser à faire plus attention aux agents qui travaillent pour notre sécurité, ce qu'on oublie parfois." Chaque année, on recense plus de 10 accidents impliquant des agents de la route, dont certains mortels. Depuis le début de l'année 2024, 29 personnes ont déjà perdu la vie et 580 ont été blessées sur les routes du Calvados.