Caen. Sécurité routière : une distinction pour la Ville

Caen est exemplaire en matière de sécurité et de prévention routière. La Ville a reçu, à l'occasion du 105e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France mardi 21 novembre, le label Ville prudente 2023 remis par l'association Prévention routière.

Caen se démarque grâce à ses aménagements et opérations de prévention et de sensibilisation aux risques routiers. De plus, la grande place et la sécurisation réservée aux modes de déplacement doux ont achevé de convaincre le jury de l'association. En effet, la ville totalise actuellement 39,5km d'aménagements cyclables sécurisés.

A noter que deux nouvelles zones 30 verront le jour d'ici 2025.