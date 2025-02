Alençon. Une plaque commémorative en l'honneur des maires de la ville

C'est une demande que l'actuel maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, avait faite il y a deux ans. Jeudi 27 février, la Ville d'Alençon a inauguré une plaque commémorative en hommage aux différents maires de la commune, de la Révolution française à nos jours. "C'était un message par rapport au devoir de mémoire, la ville ne s'est pas construite du jour au lendemain, explique Joaquim Pueyo. Etre maire, c'est un engagement total au service des habitants et de l'intérêt général, parfois dans des conditions difficiles", poursuit-il.

Un travail avec les archives municipales et départementales

Pour faire construire cette plaque, la Ville s'est d'abord appuyée sur les archives municipales. "Quand j'ai eu cette idée, on n'avait pas de documents donc ce n'était pas simple, confie le maire d'Alençon. Les archives municipales ont fait des recherches et ont retrouvé la liste des maires. Moi, j'ai voulu que les archives départementales confirment cette liste avec des dates. C'est un vrai travail scientifique qui a demandé du temps et de l'énergie", conclut-il.

D'anciens maires d'Alençon comme Alain Lambert (1989-2002) et Emmanuel Darcissac (2017-2020) ont assisté à l'inauguration de la plaque. Christine Roimier, seule femme figurant sur la liste (2002-2008), était aussi sur place.