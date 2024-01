Alençon. Joaquim Pueyo, maire et président de la CUA : "le Tendance Live renforce l'image du territoire"

Rencontre avec Joaquim Pueyo, maire et président de la CUA, les deux collectivités qui soutiennent le Tendance Live à Anova.

Pourquoi la Ville et la CUA ont-elles

toujours été partenaires de ce concert ?

"Les élus de la Ville et de la Communauté urbaine d'Alençon sont en effet des partenaires historiques engagés depuis le début pour ce concert annuel. Ce partenariat offre un événement musical de qualité et le rend totalement accessible à tous par sa gratuité. Dès la première édition, l'enthousiasme et l'engagement envers ce projet ont été manifestes, démontrant ainsi la volonté commune de soutenir la culture et d'en faire bénéficier le plus grand nombre."

En 10 ans, 10 concerts, plus d'une

centaine d'artistes, 50 000 spectateurs… C'est positif pour l'image du territoire ?

"Pour rayonner au-delà du périmètre communautaire, le territoire continue d'apporter son soutien à une programmation événementielle ambitieuse. L'organisation des dix Tendance Live avec 50 000 spectateurs a incontestablement contribué à renforcer l'image du territoire. La diversité artistique et la renommée croissante des talents ayant foulé la scène d'Anova ont également apporté une image dynamique, culturellement riche et propice au développement artistique."

Un concert totalement gratuit

pour les spectateurs de tous les âges,

c'est un beau cadeau aux Alençonnais ?

"Proposer un concert exceptionnel et gratuit chaque année constitue un geste significatif et positif, souhaité par les élus de la Ville et de la Communauté urbaine d'Alençon. C'est un cadeau précieux, qui favorise l'accès à la culture, renforce le lien social et contribue à l'épanouissement culturel des habitants. Cet événement désormais très attendu est une tradition appréciée attendue et bénéfique pour la Ville, pour la Communauté urbaine d'Alençon et même bien au-delà."

Que souhaitez-vous à Tendance Ouest, pour le dixième anniversaire

de son concert Tendance Live ?

"Pour les dix ans de ce concert gratuit Tendance Live à Anova, on pourrait souhaiter à Tendance Ouest de continuer à élever la scène musicale, de mettre en avant de nouveaux talents, d'innover dans la diversité des artistes invités et de poursuivre son engagement à offrir des événements musicaux de qualité, tout en continuant à créer des moments mémorables pour les habitants du territoire. Nous souhaitons également que cette dixième édition soit pleine de surprises et de réussite. Bon concert à toutes et tous !"