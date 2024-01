Tendance Live Anova à Alençon. Tristan Nihouarn, cofondateur de Matmatah : "Les fidèles sont toujours là"

Matmatah est né à Brest en 1995. "Nos influences, c'est du rock anglo-saxon et, comme on habite en Bretagne, on a mis quelques sonorités celtisantes, explique Tristan Nihouarn. Notre succès a été rapide, mais on n'a pas brûlé d'étape, on a fait énormément de concerts." En juillet 1997, Matmatah sort un premier single avec deux chansons, dont le cultissime Lambé an dro. "Un titre comme ça, ça ouvre des portes, mais ça peut aussi en fermer. Il ne faut pas renier ce morceau-là parce que c'est aussi ce que le public attend et, aujourd'hui, on le joue toujours sur scène. Mais il y a plein d'autres chansons à écrire." En 2008, après avoir sorti quatre albums, le groupe se sépare. "On voulait vraiment arrêter, on a fait une pause de neuf ans, c'était salutaire, on était usés par beaucoup de tournées, mais on s'est reformés en 2016 avec envie." Après quatre ans de travail et la Covid, le groupe a publié son sixième et double album au début de l'an dernier. Depuis, Matmatah a enchaîné les tournées jusqu'au 15 décembre. Le Tendance Live à Anova sera son premier concert en 2024. Mais le groupe commence à préparer de nouveaux projets, dont celui de retrouver son public pour fêter ses 30 ans en 2025, à l'Accord Arena de Paris. "Les fidèles sont toujours là, ils ont pris quelques rides comme nous, mais le public de nos débuts n'est plus au premier rang de nos concerts, ce sont des nouvelles générations de fans qui arrivent. C'est cool parce que c'est une nouvelle génération qu'on n'attendait pas." L'aventure de Matmatah continue…

