Alençon. Tendance Live : dans les coulisses de la préparation

"Pour chaque édition, c'est quatre mois de travail, dès la rentrée septembre, explique Charles Douchy, le programmateur musical de Tendance Ouest. Il faut bloquer une date avec Anova, vérifier qu'il n'y a pas d'autre événement musical ce jour-là, qui empêcherait les artistes de venir chez nous."

Ensuite, il faut définir le fil conducteur artistique de la programmation. Pour cette édition anniversaire, nous proposons du live, avec instruments, guitares, musiciens et un gros plateau technique à gérer. "Nos partenaires du monde de la musique sont les compagnons du quotidien de la radio, avec qui nous entretenons des relations toute l'année. Managers, producteurs, attachés de presse et maisons de disques, tous connaissent le Tendance Live d'Alençon." Pour établir la programmation, nous commençons par la formation ou l'artiste le plus important techniquement, "puisque c'est une prouesse de réaliser 3h30 de concert sans temps mort, sur une seule scène. Cela nécessite une coordination technique exceptionnelle gérée de main de maître par notre régisseur Matthieu Delaunay depuis le début des concerts à Alençon". Pour preuve, le groupe brestois Matmatah se déplace au complet, 12 personnes, avec exactement les mêmes demandes que sur la tournée des Zéniths qui vient de s'achever. "Matmatah a validé très vite notre demande, ils connaissent bien Tendance Ouest depuis leurs débuts et nous avons des relations simples et saines. Ils aiment jouer en Normandie et le public leur rend bien !"

"Une fourmilière bien rodée"

L'ordre de passage des artistes, c'est comme un bon morceau musique, il s'agit d'aller crescendo. "Nous terminons avec un DJ, ce sera un show électro avec One-T, formation née en 2001, pionnier d'un mélange musical et d'animation, un mix entre électro et hip-hop. Leur grand retour cet été a permis aux plus jeunes de les découvrir." Même s'ils jouent masqués, l'un des deux est normand et l'autre a fait de la radio durant des années, cela simplifie les relations : "Ils avaient hâte de se produire ici."

Un Tendance Live débute dès la veille, par l'installation technique : scène, lumières, son, vidéo. Puis le jour J : répartition des loges, petits en-cas à disposer, installation des cuisines, du buffet, avec plus d'une centaine de personnes à nourrir (techniciens, artistes, musiciens, leur management, les chauffeurs, l'équipe de Tendance Ouest). Un studio de radio et de vidéo est déplacé pour les interviews d'artistes réalisées pour nos différents supports (radio, réseaux sociaux, presse). Les premiers groupes arrivent en fin de matinée et chacun passe à son tour aux "balances" : il s'agit de répétitions, de réglages et de calage. D'abord instrument par instrument, puis la voix, puis tout ensemble, avec lumière et vidéo. "Le Tendance Live est désormais une fourmilière bien rodée, chacun a son rôle et peut compter sur les autres, c'est très bon pour souder une équipe, en gardant à l'esprit que ce concert gratuit est le seul de l'année pour certains spectateurs. C'est pourquoi nous le préparons avec dévouement, trouvant plaisir et honneur à le leur offrir."