Alençon. Tendance Live, dix ans de complicité avec le public

"Mes collègues de travail étaient tout le temps en train de jouer sur leur téléphone pour tenter de gagner des places." C'est ainsi qu'Alexandra Pierre a su que Tendance Ouest organisait un concert à Anova. "Ma mère habite dans la Manche, mais je ne suis jamais allée aux Tendance Live à Granville." Et à Alençon ? "J'y suis allée à quatre ou cinq reprises." Une sortie en famille avec son mari et ses trois enfants. "Surtout, les deux filles sont contentes, la programmation est variée. Mais ce qu'on aime surtout, ce sont les grosses têtes d'affiche, comme l'an dernier avec Black M. L'ambiance dans la salle est sympa, j'ai l'impression que tout le public est content, en tout cas moi, j'ai toujours été ravie de ces soirées." Son meilleur souvenir ? "En 2020, le groupe Tryo. Comme je suis née en 1983, c'est davantage de ma génération que les groupes plus récents."

"Chacun peut y aller, c'est une chance"

Et Matmatah cette année ? "Non, ce n'est pas vrai ? Ils seront là ? [Cet entretien a été réalisé alors que la programmation n'était pas dévoilée] Moi, je fais partie de la génération Matmatah… Il va absolument falloir que j'arrive à me procurer des places !" Autre aspect évoqué par Alexandra, la gratuité : "On arrive à obtenir des places assez facilement, chacun peut y aller, c'est une chance, ça dynamise une petite ville comme Alençon." "Moi, j'ai fait toutes les éditions du Tendance Live à Anova, se réjouit quant à lui Grégor Luczac. La première édition, j'y suis allé seul. Je me souviens qu'il y avait Ycare sur scène. Je n'étais jamais allé dans Anova auparavant. Les autres éditions, c'était en famille. C'est impressionnant de voir cette salle bondée mais, malgré le monde, ça reste convivial." Grégor souligne aussi la qualité du son. Quant à la programmation, "l'avantage, c'est d'y voir des artistes connus et d'autres dont la carrière n'explose qu'un ou deux ans plus tard et qu'on voit alors dans tous les médias. On se dit qu'on les a découverts avant tout le monde". Son Tendance Live le plus marquant ? "C'était en 2015. Cette année-là, il y avait Vianney, Fréro Delavega, Louane." Le Tendance Live aura été initiatique pour la grande fille de Grégor qui a aujourd'hui 15 ans : "Ça aura été ses premiers concerts, elle a beaucoup aimé, elle était impressionnée mais hyper-heureuse." Sa petite n'a que 9 ans. "Elle a raté les premiers concerts, elle était trop petite." Lorsqu'on demande à Grégor ses meilleurs souvenirs ? "Des groupes avec des instruments : Tryo avait mis beaucoup d'ambiance en 2020, ainsi que Claudio Capéo, l'année d'avant". Un espoir ? "Que ça continue ! Pour la ville d'Alençon, c'est clairement bien d'avoir ce style d'événement. Un concert multi-artiste, il n'y a que le Tendance Live et je trouve ça vraiment très bien."