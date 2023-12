Matmatah, Superbus, Joseph Kamel... 10 ans du Tendance Live Anova : découvrez tous les artistes présents à Alençon !

On vous avait promis un concert gratuit exceptionnel pour les 10 ans du Tendance Live Anova. On ne vous avait pas menti ! Vendredi 26 janvier, neuf artistes monteront sur la scène du Parc des expositions d'Alençon pour enflammer le public et fêter dignement le 10e anniversaire de cet événement organisé par votre radio préférée. Les voici.

Matmatah

Matmatah, groupe emblématique du rock français, trace son chemin atypique depuis ses débuts en 1995 à Brest. La formation a marqué la scène musicale avec des albums tels que La Ouache (1998) et Plates Coutures (2017). Après une pause, le groupe est revenu en 2023 avec Miscellanées Bissextiles, un double album audacieux, témoignant de leur évolution artistique et de leur indéfectible esprit créatif. Leur succès s'est confirmé lors de la dernière tournée qui vient tout juste de s'achever.

Superbus

Superbus, groupe pop-rock français formé en 1999, est mené par la charismatique Jennifer Ayache. Leur succès s'est affirmé avec des hits comme Radio Song (2005) Butterfly (2006), Addictions (2009). Le groupe mêle énergie pop, paroles en français et sonorités électro. Leur septième album sort au printemps 2024, porté par le single Aseptisé.

Joseph Kamel

Remarqué dans le télé-crochet "The Artist" sur France 2, avant d'assurer les premières parties de Julien Doré et Claudio Capéo, le Normand Joseph Kamel vient de sortir son premier album Miroirs. Porté par le succès du hit Celui qui part, l'album offre une musique à l'image de la voix percutante et inspirante de l'artiste. Joseph Kamel raconte des histoires, partageant sa réalité, de Caen au Caire. Il va défendre cet album sur scène lors d'une tournée qui débute en février 2024.

Noé Preszow

Après le succès de son premier album en 2020 et une nomination aux Victoires de la musique en tant que Révélation en 2021, Noé Preszow annonce un nouvel album, L'intime & le monde, pour janvier 2024. Le projet reflète les émotions et réflexions des deux dernières années du jeune artiste bruxellois explorant le début et la fin, la douleur et la joie, le passé incomplet et le futur incertain. Noé Preszow conserve sa plume viscérale et son énergie rythmique distinctive, promettant un album à la fois sensible et électrique. La tournée débutera au printemps 2024, avec des dates à Bruxelles et à Paris en mars et avril.

Nuit incolore

Découvert l'hiver dernier sur Tendance Ouest, Nuit Incolore, alias Théo Marclay, est un chanteur et compositeur suisse né en 2001 au Vietnam. Il connaît le succès avec son single Dépassé, devenu platine en France en 2023. Le confinement en 2020 lance sa carrière. Inspiré par le studio de films d'animation japonais Ghibli, il publie des albums-concepts et sort l'EP Insomnia en 2023.

TimeMachine 1985

Le duo TimeMachine 1985 revisite brillamment le tube A Thousand Miles de la chanteuse américaine Vanessa Carlton, sorti en 2002. Ces frères passionnés de musique et de cinéma des années 80 offrent une revisite captivante, séduisant les nostalgiques et les amateurs des "eighties" avec leur son unique, notamment grâce aux gros synthétiseurs, à des visuels colorés et à un clip rempli de références rétro. Un projet incontournable pour les fans de cette époque.

One-T

Pionnier des artistes visuels, One-T a fait danser la planète entière en 2003 avec The Magic Key et la version remix de l'été dernier lui a permis de de remettre au goût du jour son style novateur qui mêle électro et hip-hop.

Le dernier single Don't Leave My Head (Lalala) annonce un EP en 2024, marquant une collaboration avec Artespo et Domi. One-T, masqué et énigmatique, prépare une tournée internationale, renouant avec sa volonté de surprendre et d'innover en fusionnant musique et images, tout en impliquant le public.

Julien Granel

Le premier album de Julien Granel, Cooleur, sorti à l'été 2022, est une odyssée chromatique solaire. L'artiste mêle mélodies orchestrales, accents pop et collaborations avec Pedro Winter, Chromeo et Jean-Charles de Castelbajac. Premier prix du Conservatoire, influencé par Mika, Queen, Bowie et Prince, Julien Granel marie la pop orchestrale britannique à l'électro-rock. Après des singles remarqués, son association avec Angèle le propulse sur les Zéniths. Célébré par Christian Louboutin, Jean-Charles de Castelbajac et Léna Situations, l'artiste signe le tubeA la folie. Cooleur offre un son organique et acoustique avec cuivres, cordes et synthés vintage.

Gabriella

Gabriella est une auteure, compositrice, interprète et violoniste canadienne.

Elle commence le violon à 6 ans et découvre le chant à 11 ans. Multi-instrumentiste, elle étudie la musique puis devient choriste. En 2015, elle lance The Story of Oak & Leafless et participe à The Voice France. Son audition totalise 84 millions de vues. En 2019, elle sort Etrangère et signe avec Polydor France. En 2021, elle impressionne à America's Got Talent. En 2023, elle sort un nouvel EP Echoes of Dreams.