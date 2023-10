Musique. Découvrez le nouveau titre de Superbus

Les vacances de la Toussaint démarrent avec un nouveau titre ! Et pas n'importe lequel, puisque c'est le groupe Superbus qui est de retour ! Le groupe qui s'est formé en 1999 sortira un nouvel album en 2024, dont Aseptisé est extrait. Le premier album, Aéromusical, était sorti en 2002, Pop'n'Gum en 2004, mais c'est avec Wow, leur troisième album, sorti en 2006, que Superbus s'est fait connaître, notamment grâce aux titres Butterfly et Lola.

Cela fait donc quelques années que le groupe n'avait pas sorti d'album et, franchement, on reconnaîtrait leur titre parmi des centaines d'autres. Avec Aseptisé, il dénonce un monde uniformisé où il n'y plus de place pour la différence. Le clip que vous découvrez maintenant l'illustre parfaitement.