Alençon. Avec le retour du soleil, de nombreux visiteurs à la fête de la chandeleur

Les manèges de la fête de la chandeleur tournent à plein régime, à Alençon. Installés sur l'esplanade du Hertré depuis le 25 janvier, ils ont attiré de nombreux visiteurs, mardi 18 février. "C'est l'occasion de passer du temps en famille, confie Sandrine Thierry, qui est venue avec ses enfants. Ils ont fait les chaises volantes et des manèges traditionnels. Tout le monde s'amuse et puis il y a du soleil, c'est agréable", poursuit-elle.

Les enfants sont nombreux à vouloir parcourir le palais du rire.

De son côté, Victor, 15 ans, est venu de loin pour profiter des manèges. "Il y a du monde, c'est cool. Il y a aussi beaucoup de manèges à sensations fortes, là j'en ai fait un qui secoue un petit peu mais je passe une très bonne journée", sourit-il.

Les amateurs de sensations fortes peuvent profiter du King Express jusqu'au 23 février.

Un ciel capricieux ces dernières semaines

Pour Gianni Got, l'un des représentants de la fête de la chandeleur, le beau temps fait du bien à tous les forains. "Ça faisait trois ans qu'on avait un bon climat à cette période mais cette année, on a eu plus de pluie que de soleil, explique-t-il. Ça a été très calme certains jours donc c'est vraiment agréable de revoir tous ces sourires. Avec le soleil et les vacances, on espère que le bilan sera correct", conclut-il.

Certains visiteurs prennent de la hauteur avec les chaises volantes, à la fête foraine de la chandeleur.

Le 8 février, André Bouchet alias Passe-partout de Fort Boyard était sur place pour animer une séance de dédicaces mais la pluie n'a pas permis d'attirer le public espéré. La fête de la chandeleur est ouverte jusqu'au dimanche 23 février.

Les plus petits peuvent venir s'essayer à la traditionnelle pêche aux canards.