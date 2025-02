Alençon. Les forains offrent des peluches aux enfants hospitalisés

Ils ont offert des sourires aux enfants. Les forains de la Chandeleur à Alençon se sont rendus vendredi 14 février au service pédiatrique de l'hôpital. Comme depuis bientôt 10 ans, ils ont fait don de peluches et de jouets aux jeunes hospitalisés.

"Comme ils ne peuvent pas aller à la fête foraine, c'est la fête foraine qui vient à eux", présente David Lallemand, président de l'association Les jardins de l'enfance qui organise des animations au sein du service.

Enfants et parents ravis

Manaël, 7 ans, est le premier à se retrouver face au large choix de peluches et de cadeaux, installés dans la salle de jeux du service pédiatrique. "Ce sont des lots que les collègues font gagner habituellement et qu'ils ont offerts pour l'occasion", souligne Eric Guéneau, forain. Le garçon, hospitalisé pour la journée, repart tout sourire avec une peluche perroquet et un jouet lié à l'univers Pokémon. "Voir les enfants contents, ça nous redonne un peu le sourire", glisse Maxence Metais, papa du petit Alessio, 10 mois.

La partie émergée des dons faits par les forains au service pédiatrique.

Un stock conséquent

Plusieurs sacs de peluches ont été laissés par les forains au service pédiatrique. "On offre au fur et à mesure, ça peut être donné très rapidement ou sur une année", explique Aurélie Guenier, auxiliaire de puériculture.

Les forains ont réalisé une opération similaire mardi 11 février auprès des pompiers. Dans ce cadre, les peluches vont servir tout au long de l'année lors d'intervention de secours à personne et de prise en charge d'enfants.