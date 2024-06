Alençon. Médecins, infirmiers, brancardiers… Ils troquent les blouses blanches pour jouer au football

Ils sont médecins, infirmiers, brancardiers ou encore logisticiens à l'hôpital d'Alençon-Mamers et participent, lundi 3 juin, au tournoi interhospitalier de football, à Reims. Ce tournoi, organisé par la Fédération hospitalière de France en partenariat avec la Ligue de football professionnel, en est à sa troisième édition.

C'est la première fois qu'une équipe normande y prend part. Pour l'occasion, l'équipe est sponsorisée par le Stade Malherbe Caen. "Nous sommes très reconnaissants d'avoir les maillots et ce soutien. Sans ça, rien n'aurait été possible", déclare Murat Atalikyayi, le coach de l'équipe.

Une aventure collective et fédératrice

L'équipe, mixte, est composée de cinq femmes et six hommes. "C'est une super opportunité et ça permet avant tout une cohésion d'équipe entre les différents corps de métiers du soin", rapporte Maud Briand, médecin.

Jusqu'ici, les entraînements avaient lieu chaque mercredi soir à Saint-Paterne, regroupant près d'une vingtaine de personnes. Le bouche à oreille a vite fonctionné dans les services hospitaliers. Beaucoup de joueurs ne se connaissaient pas avant de se retrouver autour du ballon rond. "En tant que compétiteur, je veux quand même faire un petit classement. Dans tous les cas, nous sommes une bonne équipe, avec un niveau correct, on va tout donner", espère Cédric Butin, transporteur hospitalier.