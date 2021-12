Attention, cette histoire risque d'en faire rêver beaucoup, parmi nos plus jeunes auditeurs: Martini Sonowo n'a que 14 ans. Il est né en Afrique, il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Il habite désormais avec sa mère à Alençon (Orne).

Martini signe avec Malherbe

Âgé de 14 ans et demi, Martini vient de signer pour trois ans, avec le Stade Malherbe Caen (Calvados), où il intégrera la pré-formation très reconnue du Stade Malherbe de Caen en juillet 2017. Martini était aussi repéré par les clubs d'Angers (Maine et Loire) et de Dijon (Côte d'Or).

Du collège à Malherbe

La semaine, Martini Sonowo est en classe de troisième (bien sûr en section "foot") au collège Jean Moulin de Gacé (Orne) où il affiche en toute modestie un 16/20 de moyenne. Le week-end, il joue comme défenseur central en U15 à l'USA61 Alençon. En juin 2017, Martini va d'abord passer son brevet des collèges à Gacé, puis seulement après il rejoindra le centre de pré-formation de Malherbe.

Garder les pieds sur terre

C'est pour ses exceptionnelles performances physiques et techniques que l'ado ornais a été sélectionné, mais c'est maintenant que le plus difficile débute et Martini le sait: s'il était exceptionnel à Alençon, il va désormais se retrouver avec d'autres jeunes qui comme lui, sont d'un excellent niveau. Le rêve de devenir un jour footballeur professionnel est encore loin:

Alençon. Football : un jeune footballeur de l'Orne signe au Stade Malherbe Caen Impossible de lire le son.

Martini Sonowo intégrera le Stade Malerbe Caen en juillet 2017, quelques jours avant de fêter son 15e anniversaire.

A LIRE AUSSI.

Orne : une dernière tranche de travaux au collège de Gacé

Foot. Ligue 1 : Frédéric Guilbert, originaire de la Manche, au Stade Malherbe de Caen