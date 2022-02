Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 3 mars

MANCHE

À la veille d'une crise mondiale, peut-être la guerre nucléaire que l'on craint depuis des années, les services secrets mondiaux sont réunis au sein du conseil de sécurité de l'ONU pour auditionner les quatre meilleurs super-héros. A l'issue de cette audition, le super-héros qui aura raconté les meilleurs états de service sans jamais mentir sera le chef de la mission pour tenter de trouver une sortie de cette crise mondiale. Vendredi 3 mars 2017, assistez au spectacle Super MÜnchausen à la salle Victor Hugo à Avranches à partir de 20h30.

Dimanche 5 mars 2017, rendez-vous au centre équestre de Hauteville-sur-Mer pour un grand tournoi de Horseball dès 9h du matin. Sport collectif à poney ou à cheval, le horse-ball met en présence deux équipes de 6 cavaliers. Les joueurs doivent ramasser à terre, sans jamais descendre de leur monture, un ballon pourvu de six anses en cuir et, par un jeu de passes, d'attaques et de défenses, l'envoyer dans des buts fixés en hauteur à chaque extrémité du terrain.

CALVADOS

Ce vendredi 3 mars 2017, le Caen Basket Calvados accueille l'équipe de Lorient pour le championnat de N1 saison 2016/2017. Rendez-vous dès 20h au Palais des Sports de Caen. Comptez entre 4 et 15 euros l'entrée, plus d'infos sur caenbasketcalvados.fr.

Le cirque a très souvent servi la presse : L'émission La Piste aux étoiles, le cirque Pinder-ORTF, Roger Lanzac, Le jeu des 1000 francs, Radio Circus, Jean Richard, France 3, La chaine du cirque avec Sergio ou encore le gala de l'Union des Artistes... Affiches et maquettes seront exposées ainsi que le travail des enfants des écoles de Bayeux Intercom à l'Espace Saint Patrice jusqu'au 5 mars 2017.

ORNE

Avec la même ambition d'éclectisme vocal et musical, le Printemps de la Chanson revient pour une 12ème édition du 4 au 25 mars 2017 dans l'Orne. Pendant plus de trois semaines, une quinzaine de concerts seront proposés dans 13 communes du Département. Retrouvez les Wampas ce vendredi 3 mars 2017 à la Luciole à Alençon et Miossec ce samedi 4 mars 2017 à la salle du Tahiti à Gacé.

Dimanche 5 mars 2017, rendez-vous à la salle Gérard Philippe de la Ferté Macé pour le spectacle d'humour "Un tueur en campagne". Pendant 1h 20' Basile passe au crible, avec la malice d'un paysan madré, les travers de la société "connectée" et les tracas engendrés au quotidien par une bureaucratie atteinte d'une maladie incurable, le CRAC ou Cancer des Réglementations Administratives Compulsives.

