Loisir. La fête foraine de la Chandeleur revient à Saint-Lô du 1er au 23 février

Prêts pour une dose de fun en plein hiver ? Rendez-vous à la plage verte de Saint-Lô pour l'événement incontournable de la saison : la fête foraine de la Chandeleur ! Pendant trois semaines, du 1er au 23 février, petits et grands pourront profiter d'une multitude d'attractions et d'animations dans une ambiance festive et chaleureuse.

Au programme : sensations fortes et plaisirs gourmands

La fête foraine de la Chandeleur est devenue un rendez-vous incontournable pour les habitants de Saint-Lô et des environs. La fête foraine vise à offrir un moment de détente et de partage pour tous, tout en dynamisant la vie locale en hiver.

M. Macey et M. Lafosse, forains, nous parlent de cette fête foraine attendue et nous détaillent le programme de ces trois semaines de festivités :

Fête de la Chandeleur de Saint-Lô Impossible de lire le son.

Avec son cadre unique à la plage verte, l'événement s'inscrit comme un lieu de rassemblement où chacun peut trouver son bonheur, que ce soit en testant un nouveau manège ou en savourant une gaufre tout juste sortie du stand.