L'Aigle. Peggy et Elodie, meilleures amies, pour la vie, contre le cancer

Elles se sont rencontrées il y a 26 ans par leurs maris, meilleurs amis depuis la maternelle. Depuis, elles sont comme des sœurs malgré la distance qui les sépare. Elodie Saillard, infirmière libérale près de L'Aigle, et Peggy Haubert, aide soignante reconvertie en adjointe administrative au CHU de Caen, forment les Pink Sisters, en français les "sœurs roses", leur association de lutte contre le cancer du sein, cette maladie dont a été atteinte par deux fois Peggy.

"Un tsunami dans sa vie"

"Mon cancer est héréditaire", débute la femme de 46 ans. Sa grand-mère, sa mère, ses tantes… Plusieurs femmes de sa famille ont été diagnostiquées d'un cancer. "J'ai fait un dépistage à 22 ans pour savoir si j'étais porteuse du gène, et ça s'est révélé positif. Je savais qu'un jour ou l'autre, je déclencherais la maladie", dit-elle, sans pour autant l'attendre si tôt. Son premier cancer au sein droit est découvert à l'âge de 34 ans alors qu'elle est encore jeune maman. "Je pensais être préparée, mais on n'est jamais prêt parce que, que ce soit le premier ou le deuxième cancer, ça reste un tsunami qui arrive dans sa vie", explique-t-elle. "On est un peu démunie dans cette situation, on se demande ce qu'on peut faire, reconnaît Elodie Saillard. La distance nous sépare, mais elle savait très bien que j'étais à l'écoute si elle avait besoin."

Le sport : un facteur déterminant

Un deuxième cancer au sein gauche lui est diagnostiqué trois ans plus tard. Son traitement lui fait prendre du poids. Elle se met donc au sport, sur les conseils de son médecin. Sans hésiter, Elodie, qui est très sportive, décide de l'accompagner dans cette démarche. "Ca peut être quelque chose qu'on partage ensemble", s'est-elle dit à ce moment-là. "Et ça t'a aidé, dit-elle en se tournant vers son amie. Ca nous a aidées parce que, même si je n'étais pas impactée, je l'ai quand même vécu à travers elle."

Cela commence par de la marche, puis de la course à pied jusqu'à un premier défi en 2015 : la Rochambelle, cette course-marche féminine à Caen au profit de la lutte contre les cancers. "Et puis on a eu envie d'aller plus loin dans notre projet", sourit Peggy. Beaucoup plus loin, que ce soit géographiquement ou sportivement. Après un an de préparation, les deux amies s'engagent sur le raid féminin de Laponie en 2022, où il faut soutenir une cause. Elle était toute choisie : le cancer du sein bien sûr, mais à travers leur propre association, The Pink Sisters, qu'elles créent pour l'occasion. "Le sport m'a permis de me libérer la tête et le raid m'a permis d'avoir un objectif", remarque l'adjointe administrative.

Elle a fait du cancer du sein un combat personnel. "Je suis maman d'une fille qui est potentiellement porteuse du gène et je veux tout faire pour elle, pour que les traitements avancent", confie Peggy Haubert. Les Pink Sisters organisent donc la troisième édition d'une marche de 7km dans le cadre d'Octobre rose à L'Aigle le samedi 12 octobre (voir ci-contre). Par ailleurs, Peggy ne planifie plus à long terme. "Les médecins pensent que je vais récidiver une troisième fois donc je profite de la vie à 200%. J'ai eu 7 ans vraiment très compliqués. Maintenant, je ne sais pas ce que me réserve demain, mais j'essaie de croquer la vie à pleines dents", conclut-elle.

Pratique. Départ à 10h du Grû. Inscription sur HelloAsso ou à la Boutique de l'Atelier. 13€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans.