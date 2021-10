Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen se font peur mais s'imposent contre Gap

Le match

Partis très fort en début de match, les Jaunes et Noirs allaient logiquement ouvrir la marque dès la première supériorité numérique par l'intermédiaire de Florian Chakiachvili, d'un bon lancer à la bleue après un peu plus de quatre minutes de jeu (1-0). Bien meilleurs dans le jeu depuis la grosse victoire contre Anglet (7-0), les Rouennais (Seine-Maritime) continuaient à mettre la pression sur le but de Ylonen et doublaient la mise d'un nouveau lancer lointain de Chad Langlais (2-0).

Au retour des vestiaires, les Normands profitaient de leur deuxième supériorité numérique du match pour prendre trois buts d'avance sur un nouveau but signé Chad Langlais (3-0). Mais les joueurs de Fabrice Lhenry allaient peu à peu perdre le fil de la rencontre et voir leur adversaire du jour revenir dans le match par Paul Joubert (3-1), peu avant la mi-match.

Trop imprécis dans les passes, le jeu des Dragons s'effilochait au fur et à mesure du troisième tiers. Malgré une nouvelle réduction du score par Etienne Boutet (3-2), les Jaunes et Noirs tenaient bon, notamment avec 100 % de pénalités tuées, et parvenaient à s'imposer au bout du suspense.

Les buts

Rouen - Florian Chakiachvili (en supériorité numérique) (Nicolas Deschamps, Marc-Andre Thinel) 4 : 16

Rouen - Chad Langlais (Marc-Andre Thinel, Loic Lamperier) 15 : 52

Période 2

Rouen - Chad Langlais (en supériorité numérique) (Joris Bedin, Joel Caron) 2 : 31

Gap - Paul Joubert (Roman Vondracek, Victor Ranger) 9 : 17

Période 3

Gap - Etienne Boutet (Arturs Mickevics, Fabien Bourgeois) 10 : 24

La réaction

Fabrice Lhenry : "Gap est une équipe compétitive. On savait que ce serait un match serré et disputé et on a fait une bonne entame avec beaucoup d'intensité et défensivement, on n'a pas donné grand-chose. Là où je suis un peu déçu, c'est dans notre qualité au deuxième et au troisième tiers, où on s'est mis dans le trouble par manque de qualité de dernière passe. Depuis le match de Mulhouse, je trouve qu'on joue beaucoup mieux, malgré la défaite là-bas, notamment tactiquement. La trêve nous a fait du bien, on est beaucoup plus ensemble, cela facilite les choses."

Prochain rendez-vous

Lors de la prochaine journée, les Dragons de Rouen, toujours quatrièmes au classement, se déplaceront chez le leader Grenoble, le vendredi 22 novembre 2019. "Maintenant Grenoble, ce sont toujours des matches que les joueurs ont à cœur de jouer. Il faudra être solide défensivement et ne pas leur donner grand-chose, car ils ont surtout deux grosses lignes qui peuvent faire la différence."