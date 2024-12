Caen. Retrouvez ce classique de Noël sur grand écran pour une diffusion inédite !

Pour fêter Noël avant l'heure, les équipes du Café des Images, UniCaen, Hello Caen et le Caen Comedy Club s'associent pour vous offrir une soirée inédite. Au programme : un stand-up suivi de la diffusion du film Les Bronzés font du ski. Vous pourrez rire aux éclats avec des humoristes locaux avant de vous installer confortablement pour (re)découvrir les aventures déjantées de Popeye, Gigi, Jérôme et toute la bande.

Infos pratiques : à vos billets !

• Date : mardi 17 décembre 2024

• Heure : 20h

• Lieu : Amphi Pierre Daure, Caen

Billetterie : les billets seront disponibles sur place dès 19h30, ou en ligne (plus de vente en ligne à partir de 19h).

Tarifs :

• Réduit : 4,50€

• Plein : 5,50€

• Hello Caen : 4€

• Etudiant.e.s UniCaen : 2€ (avec la Léocarte)

Les partenaires : Le Café des Images, UniCaen, Hello Caen et Caen Comedy Club

Alors, vous êtes prêt à rigoler comme jamais avec Les Bronzés et un stand-up bien pimenté ? N'attendez plus pour réserver vos places et profiter de cette soirée décalée.