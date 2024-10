Cinéma. Disparition de Michel Blanc : ses rôles mythiques et ses films en Normandie

Michel Blanc, acteur emblématique du cinéma français, est décédé à l'âge de 72 ans à l'hôpital dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024. Cette triste nouvelle annoncée par Paris Match a été confirmée par son entourage et relayée par Gérard Jugnot, ami de longue date et complice de la troupe du Splendid, qui a partagé son émotion sur les réseaux sociaux. "Putain Michel… Qu'est-ce que tu nous as fait…" Michel Blanc, qui a marqué des générations de spectateurs avec son rôle mythique de Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés, aura su évoluer tout au long de sa carrière vers des registres plus sérieux et dramatiques.

On se souviendra évidemment de :

• Les Bronzés (1978) de Patrice Leconte – Michel Blanc interprète le célèbre Jean-Claude Dusse, devenu un personnage culte de la comédie française.

• Les Bronzés font du ski (1979) de Patrice Leconte – "Dusse avec un D comme Dusse !” Suite des aventures de Jean-Claude Dusse, une comédie encore plus populaire, qui a su traverser les générations.

• Marche à l'ombre (1984) – Réalisé et joué par Michel Blanc, ce film est un énorme succès qui lui a valu une reconnaissance supplémentaire en tant que réalisateur.

• Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier – Michel Blanc y livre une performance intense aux côtés de Gérard Depardieu, qui lui a valu le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes.

• Monsieur Hire (1989) de Patrice Leconte – Un rôle dramatique qui montre une autre facette de son talent dans une adaptation de Simenon.

• Grosse Fatigue (1994) – Un film qu'il réalise et dans lequel il joue son propre rôle, une satire piquante du monde du cinéma.

• Embrassez qui vous voudrez (2002) – Ce film, réalisé par Michel Blanc, a connu un grand succès critique et populaire.

• Docteur ? (2019) de Tristan Séguéla – Michel Blanc joue un médecin déchu dans une comédie touchante qui a rencontré un bel accueil.

Marie-Line et son juge : une rencontre inoubliable au Havre

Parmi ses derniers rôles marquants, Michel Blanc a incarné un personnage touchant dans le film Marie-Line et son juge (2023), réalisé par Jean-Pierre Améris. Ce film, tourné en grande partie au Havre et dans ses environs, raconte la rencontre entre Marie-Line, une jeune femme au parcours difficile, et un juge désabusé, interprété par Michel Blanc.

• Lire aussi. [Photos] Le Havre. Dans les coulisses du tournage avec Michel Blanc et Louane

Le film montre la précarité du quotidien de Marie-Line, mais aussi sa rencontre improbable avec ce juge bourru et déprimé qui l'embauche comme chauffeur après une série de mésaventures. Michel Blanc y joue un rôle intense et sensible, loin des personnages comiques parfois plus caricaturaux qui l'ont fait connaître.

"Il est tellement cool"

L'alchimie entre lui et Louane a captivé le public. Nous les avions déjà rencontrés à cette occasion, et ils s'étaient livrés sur leur admiration mutuelle, avec beaucoup d'émotion :

Michel Blanc et Louane : Marie-Line et son juge Impossible de lire le son.

Les scènes filmées au tribunal du Havre, dans les rues animées de la ville portuaire et sur le Pont de Normandie, apportent une profondeur locale au film.

Les Cadors : une Normandie au cœur d'un drame familial

En 2023, Michel Blanc brillait également dans le film Les Cadors, réalisé par Julien Guetta. Ce long-métrage, qui se déroule à Cherbourg, plonge le spectateur dans l'histoire de deux frères que tout oppose. Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig y incarnent Antoine et Christian, tandis que Michel Blanc y joue un rôle secondaire, mais crucial, d'un homme sage et observateur, toujours à la recherche de justice.

Les Cadors a conquis les spectateurs par son histoire touchante de réconciliation familiale et par la manière dont il utilise les paysages normands pour donner une atmosphère particulière au film. Le film offre une belle perspective sur la région de Cherbourg, avec ses ports, ses bateaux et son climat souvent gris, qui reflètent les tensions internes.