Marie-Line et son juge. Où et quand voir le dernier film de Michel Blanc tourné au Havre ?

Certains avaient eu la chance de le croiser, du côté du bar Le Funiculaire, du quartier Saint-François ou du tribunal judiciaire. L'acteur Michel Blanc a tourné au Havre le tout dernier film sorti de son vivant, Marie-Line et son juge, réalisé par Jean-Pierre Améris.

Le tournage s'était déroulé à l'été 2022. Le film raconte la rencontre entre une jeune femme issue d'un milieu populaire, jouée par Louane Emera, et un juge taciturne, campé par Michel Blanc. Une sorte de road trip à l'échelle du Havre, puisque l'on suit Marie-Line (Louane) à bord de sa vieille Twingo, de la ville haute à Sainte-Adresse en passant par la rue de Paris.

Quatre séances au Havre… dont une aujourd'hui

En hommage à Michel Blanc, mort des suites d'un malaise cardiaque vendredi 4 octobre, deux cinémas havrais ont reprogrammé ce film, sorti au cinéma pour la première fois en octobre 2023.

Au Pathé Docks Vauban, Marie-Line et son juge sera projeté vendredi 11 octobre à 19h30.

Au Sirius, le film est proposé mercredi 9 octobre, samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre à 14h. Toujours en hommage à Michel Blanc, le cinéma d'art et essai reprogramme également Grosse Fatigue et L'exercice de l'Etat, qui avait valu au comédien un César du meilleur second rôle.

