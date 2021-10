Cinéma. Docteur ? Un sourire sur ordonnance

Aujourd'hui je vous parle de Docteur ? avec Michel Blanc et Hakim Jemili.

Ce film se déroule sur une période de temps très courte : la nuit de Noël. Pas de problème avec l'obscurité et l'alternance voiture-appartement/maison, ce n'est pas le lieu l'important, mais l'interaction avec les personnages. Michel Blanc est complètement désabusé, il déteste sa vie comme son métier, alors que de l'autre côté, Hakim Jemili est plein de motivation, de dynamisme et de sociabilité.

Le contraste donne des échanges drôles entre les acteurs. J'ai été désarmée par le talent de Hakim Jemili, qui brille dans ce premier rôle au cinéma. Il paraît tellement naturel et sincère, c'est une bouffée d'air frais qui donne le sourire.

Le film est construit comme une succession de sketchs, avec chaque visite opérée par ce duo incongru comme une nouvelle occasion de nous faire rire. Entre deux, un fil rouge qui nous permettra d'en apprendre plus sur les deux personnages, leurs rêves et leurs ambitions.

Le thème de la médecine, des visites de nuit, imposées ou non, justifiées ou non, aurait pu être un peu plus fouillé et aurait pu nous obliger à nous interroger. Pour le coup, c'est totalement secondaire et juste prétexte à la comédie.

Docteur ? est un film comique qui ne révolutionne pas le genre, mais qui a le mérite de nous faire passer un bon moment. Hakim Jemili impressionne avec ce premier rôle et m'a donné le sourire à la sortie de la salle. Un film qui fait du bien, malgré une histoire assez prévisible. C'est en ce moment au cinéma.