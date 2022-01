CINEMA Un petit boulot, une comédie française gentillette pour la rentrée

Aujourd'hui, les critiques ciné font leur rentrée ! Je vous parle du film « Un petit boulot » avec Romain Duris et Michel Blanc.

Cette histoire a été écrite par Michel Blanc sur la base d'un roman américain. C'est lui qui a donné la patte française à cette histoire. D'ailleurs elle est bien faite car l'ambiance de galère économique d'une zone sinistrée économiquement est bien montrée à l'écran. On sent la galère des personnages.

J'ai trouvé le thème plutôt original : demander à un quidam moyen son aide pour un meurtre. En général, c'est un tueur à gages confirmé qu'on voit dans ce genre de films. Le personnage finit peu à peu par y prendre goût et nous, les spectateurs , suivons cette dérive.

C'est ce que j'ai moins aimé ici. La conscience ni la peur ne touchent vraiment notre personnage, seulement de manière superficielle. Alors que j'imagine que n'importe qui aurait du stress. Malgré tout, le film se déroule sans encombres et sait rester intéressant sur la longueur. Le décalage entre la vie « quotidienne » de notre chômeur et ses nouvelles activités est assez loufoque et rend le film léger, malgré ses meurtres.

A noter, le second rôle d'Alice Belaïdi, qu'on ne voit pas énormément mais qui illumine le film à chaque apparition.

Un petit boulot est une comédie plaisante sans prétention, qui fait passer un moment agréable avec des comédiens que l'on apprécie. C'est à voir en ce moment au cinéma.