Le film du jour : Eyjafjallajökull

C'est une comédie française avec l'un des acteurs les plus bankables du moment qui est sorti mercredi: Eyjafjallajökull avec Dany Boon donc et Valérie Bonneton.

Le film s'inspire de l'éruption volcanique islandaise pour mettre en scène un couple divorcé qui se hait, obligé de voyager ensemble pour marier leur fille en Grèce.

Le duo Dany Boon-Valérie Bonneton fonctionne bien, malheureusement ça ne suffit pas. L'histoire est à la peine dans ce film, ça ne tient pas la longueur. Quelques saynètes nous font sourire, mais tout mis bout à bout, ça ne prend pas, ça n'a pas vraiment de sens. Il manque un liant à tout ça.

Par contre, on peut souligner l'impression de budget qui se dégage du film, ce qui est assez rare dans un film français. L'action se déroule de l'Allemagne à la Grèce, et on traverse tous les pays qui se trouvent entre 2. On profite donc des paysages, mais aussi des véhicules utilisés comme un avion biplace ou une voiture de luxe.

Mais bon....si l'emballage faisait tout ça se saurait !

Une comédie qui souffre d'un scénario peu étoffé. Eyjafjallajökull, c'est depuis mercredi au cinéma. Si vous ne vous sentez pas de le prononcer à la caisse, dites "le volcan" ou utilisez le buzzer disponible dans tous les cinémas qui le prononcera pour vous ;)